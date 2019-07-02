靜脈曲張引起癢、腫脹 醫師：泡沫式注射治療有效

2019-07-02 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名67歲婦人和另名另名66歲男性都因罹患靜脈曲張而飽受癢、腫脹、抽筋之苦，婦人甚至一度被誤診為罹患烏腳病。後來經中山醫學大學附設醫院靜脈曲張門診醫師林子鈞診斷，婦人是靜脈曲張引起的長期靜脈潰瘍，男子也因靜脈曲張造成長期鬱血性濕疹，雙腳明顯色素沉著，經替兩人進行泡沫式靜脈曲張注射治療，兩周即明顯改善。

林子鈞指出，靜脈曲張因雙腳的靜脈瓣膜缺損而造成循環不良，嚴重時會造成浮腫漲痛及潰瘍傷口等等。大部分病人與體質遺傳、工作久站或是女性患者懷孕都有關係，但因為傳統治療需要開刀因而畏懼就醫，常常拖到很嚴重時才肯就診。

很多病患聽到下肢靜脈曲張要開刀就很緊張，其實靜脈曲張並非開刀不可的疾病，近年來台中中山醫學大學附設醫院引進泡沫注射療法，不需開刀即可改善靜脈曲張的症狀，診治了許多靜脈曲張的病患。

他說，靜脈曲張輕則酸腫漲痛抽筋，明顯蚯蚓狀突起，嚴重時除了會因下肢循環不良造成皮膚色素沉澱、硬化破皮、發炎濕疹等，有時候還會併發蜂窩性組織炎。