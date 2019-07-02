熱低氣壓恐成颱 第十河川局成立防汛搶險隊應對

2019-07-02 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



中央氣象局表示，受到第9號熱帶性低氣壓影響，今起到周四全台天氣不穩，為嚴防熱帶低壓豪雨致災，經濟部水利署第十河川局全體動員加強各項防汛整備工作。

氣象局表示，第9號熱帶性低氣壓，在未來24小時之內可能發展為輕度颱風，對此，第十河川局長曾鈞敏表示，為嚴防豪雨致災，第十河川局轄區內各項在建工程，已於7月1日成立防汛搶險隊，加強完成整備，提早完成相關防汛作業。

在防汛間將持續提供台北丶新北丶基隆及桃園市政府及上游水庫管理單位降雨和水位預報資訊，加強中央與地方聯合防災，另外，針對抽水機、防汛備料及資通訊系統等，也都已檢整就緒，力求將災害降至最低。

十河局提醒，此熱帶低壓可能帶來強降雨，造成交通道路積淹水情況，請縣市政府加強溝渠清理，並呼籲民眾清理陽台洩水孔及自家周邊排水溝，以降低淹水所造成的不便。

目前石門水庫接近滿水位245公尺，若降雨位於石門水庫集水區內，將增加水庫入流量，而有調節性放水的可能，呼籲民眾若有停放在河道高灘地的車輛，需密切注意橫移門關閉的訊息。