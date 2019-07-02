親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

都市再生要拆除重建？看香林社區怎麼做

考完對答案！108年大學指考 數乙科試題與解答

低壓帶影響 屏東、台東豪雨特報注意雷擊

2019-07-02 10:54聯合報 記者董俞佳╱即時報導

中央氣象局發布豪雨特報，低壓帶影響，今天屏東地區有局部大雨或豪雨發生的機率，台東地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

氣象局說，今天至周四低壓帶影響，南部及東南部地區有陣雨或雷雨，東部及東北部亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
分享

氣象局豪雨

相關新聞

不務正業男子Ayo：勇敢單飛 是為累積回鄉的能量

2019-07-02 11:05

面對超高齡社會挑戰 您準備好了嗎？

2019-07-02 09:53

幸有海洋調節 吳德榮：台灣高溫與定義的熱浪差很大

2019-07-02 07:59

何時覺得當台灣人真好？鄉民淚推「四大優勢」眾人點頭盛讚

2019-07-02 12:00

暑氣逼人 補10-15度常溫水避免脫水熱傷害

2019-07-02 12:18

中市大砍中火生煤用量又限發電機組 台電：電從那來？

2019-07-02 12:09

埡口之巔南橫青山在 紀錄南橫的美麗與哀愁

2019-07-02 11:21

熱低氣壓恐成颱 第十河川局成立防汛搶險隊應對

2019-07-02 11:18

雨彈深夜襲恆春半島雨量冠全台 民眾心驚驚

2019-07-02 10:58

蘇貞昌長輩圖提醒 未禮讓救護車罰9萬

2019-07-02 10:53

去年接了1.3萬通尋死電話…安心專線改號「依舊愛我」 就怕沒救到

2019-07-02 10:00

氣象局：熱低氣壓24小時內可能成颱 外圍環流影響台灣

2019-07-02 09:14

把黑水虻當高蛋白質補充劑 蟲蟲麵包你敢吃嗎

2019-07-02 07:47

飛鳥美照下的悲哀「插環」燕鷗讓人看了心痛

2019-07-02 07:46

屏東今晨豪雨 氣象主播：中北部慎防午後強對流雨

2019-07-02 07:42

五十肩不只50歲才有 甚至醫師也成為患者

2019-07-02 07:23

今各地有雨空品佳 僅北部為普通等級

2019-07-02 05:07

午後有豪雨或大雨 又有熱帶低壓恐成颱

2019-07-02 05:07

中信課輔陪讀出來的研究生 回來陪讀

2019-07-02 00:13

胚胎著床前遺傳診斷 避免引產遺憾

2019-07-02 00:04

健康你我他／先泡再洗 衣服告別汗臭味

2019-07-02 00:04

24小時不吃不喝泡網咖 22歲就中風

2019-07-02 00:04

健康主題館／破解飲食5大謠言 營養師這麼說

2019-07-02 00:04

降低肌少症風險 要補足蛋白質

2019-07-02 00:04

護膝長期穿懶得脫？醫：小心洗澡脫下時會軟腳跌倒

2019-07-01 22:57

你用對護膝了嗎？專家提醒：沒用好小心走路「掰咖」

2019-07-01 21:51

42歲男原發性顫抖症 「神波刀」免開腦1次治療完成

2019-07-01 21:31

7月1日起禁用塑膠吸管 台東首日稽查四大場所無違規

2019-07-01 21:31

婦人脊椎側彎走路會痛 開刀後爬樓梯沒問題

2019-07-01 19:31

用影像說故事 《國家地理》攝影大賽開跑囉！

2019-07-01 19:00

限用塑膠吸管上路首日 全國稽查1138家僅2家違規

2019-07-01 18:38

查塑膠吸管 新北速食店、飲料店遭勸導

2019-07-01 18:15

限塑措施首日 台中市環保局查百家店無違規

2019-07-01 17:57

稽查塑膠吸管首日 南投縣要求外帶也不提供吸管

2019-07-01 17:56

影／努力22年！口蹄疫拔針成功 將申請非疫區

2019-07-01 17:44

省下一杯飲料！ 桶裝瓦斯7月每桶降32元

2019-07-01 16:45

前台大醫院院長李源德獲「保生醫療奉獻獎特別獎」

2019-07-01 16:42

一張圖看一周天氣 提醒南部、花東考生提早出門

2019-07-01 16:13

北捷終止WiFi契約 改用TPE-Free

2019-07-01 16:00
看更多

熱門文章

新菜單公開！拿坡里炸雞店7月2日正式開幕

2019-07-01 21:01

登革熱領款效率差？王淺秋：又不是ATM按幾碼就可領錢

2019-07-01 15:32

幸有海洋調節 吳德榮：台灣高溫與定義的熱浪差很大

2019-07-02 07:59

化妝只用粉底液卻卡粉？這4招底妝技巧讓低價粉底液有「高級感」

2019-07-01 16:46

氣象局：熱低氣壓24小時內可能成颱 外圍環流影響台灣

2019-07-02 09:14

台南再現第2例本土登革熱 去過這裡的民眾要注意

2019-07-02 08:27

北捷終止WiFi契約 改用TPE-Free

2019-07-01 16:00

午後有豪雨或大雨 又有熱帶低壓恐成颱

2019-07-02 05:07

101門市限定! 摩斯超狂「海陸饗宴珍珠堡」網友：直接飽到隔天

2019-07-01 13:57

機車後座載「阿嬤」 回頭萌樣瞬間融化所有人

2019-07-02 10:28

影／一口咬下滿嘴是蟲！黑水虻麵包你敢吃嗎？

2019-07-01 14:27

每日星座運勢／天蠍春風滿面享疼愛 事業冷靜應對

2019-07-02 00:00

飛鳥美照下的悲哀「插環」燕鷗讓人看了心痛

2019-07-02 07:46

水稻保險理賠「係金A」 雲林有農民領到了

2019-07-01 12:45

山友注意！台灣登山申請整合服務網 單一入口網上線了

2019-07-01 13:20

閨蜜、好友間不管關係有多好 這9件事一定要避免

2019-07-01 23:12

一張圖看一周天氣 提醒南部、花東考生提早出門

2019-07-01 16:13

屏東今晨豪雨 氣象主播：中北部慎防午後強對流雨

2019-07-02 07:42

再有錢也買不到幸福！《寄生上流》揭開韓國社會貧富差距的困境

2019-07-01 15:57

蘇貞昌籲韓國瑜守住疫情不要亂放話 韓：欲加之罪

2019-07-01 16:39

7月1日起禁用塑膠吸管 台東首日稽查四大場所無違規

2019-07-01 21:31

健康主題館／破解飲食5大謠言 營養師這麼說

2019-07-02 00:04

王嘉爾戴Ray-Ban逆風高飛！網「已下單同款太陽眼鏡」

2019-07-01 20:36

登革熱補助款沒領？鄭運鵬：韓市長趕快領，去做事！

2019-07-01 12:45

去年接了1.3萬通尋死電話…安心專線改號「依舊愛我」 就怕沒救到

2019-07-02 10:00

萌死你！獅子王辛巴、澎澎、丁滿電影玩偶套票 7/5週五開搶

2019-07-01 17:31

其實想回台灣： 江南阿嘎洗的韓國職場求生筆記

2019-07-02 09:05

高雄登革熱防疫誰卡誰？王定宇做大事紀再問兩個問題

2019-07-01 15:54

【夫妻之間】古家榕／最動聽的情話

2019-07-02 06:00

【生活見聞】賽夏客／悍婦的身世

2019-07-02 06:00

你用對護膝了嗎？專家提醒：沒用好小心走路「掰咖」

2019-07-01 21:51

把黑水虻當高蛋白質補充劑 蟲蟲麵包你敢吃嗎

2019-07-02 07:47

越女觀光染登革熱 台南防疫挨轟

2019-07-01 23:13

五十肩不只50歲才有 甚至醫師也成為患者

2019-07-02 07:23

【家人關係】陳金鳳／時間都去哪兒了

2019-07-02 06:00

鉄火牛排統一時代百貨台北店開幕 前3日打卡4人同行2人免費

2019-07-01 20:30

不幫高雄處理登革熱？ 疾管署再提數據打臉

2019-07-01 13:53

讓苗栗小石虎活下來！ 她拜託夜行縣道140放慢車速

2019-07-02 09:16

醫學中心進社區 長安醫院找到台中榮總當後盾

2019-07-01 14:30

護膝長期穿懶得脫？醫：小心洗澡脫下時會軟腳跌倒

2019-07-01 22:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top