低壓帶影響 屏東、台東豪雨特報注意雷擊

2019-07-02 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央氣象局發布豪雨特報，低壓帶影響，今天屏東地區有局部大雨或豪雨發生的機率，台東地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。