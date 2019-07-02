復健仰賴鼻胃管 耐心守記律才可重新恢復正常進食

2019-07-02 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名17歲高中生因腦部動靜脈畸形破裂，造成左腦出血性腦中風，導致右側偏癱，出現吞嚥困難及言語失用症等症狀，起初需透過鼻胃管補充養分，但經語言治療約一個月，日前已順利拔除鼻胃管，享用最愛的麥當勞。當他對醫療團隊說出「謝謝」兩字，身旁媽媽感動直說：「努力沒有白費！」

亞洲大學附屬醫院復健部醫師徐瑋璟指出，這名高中生日前因腦部動靜脈畸形（先天性腦血管異常病變）破裂，導致出血性腦中風緊急赴醫治療，雖然其語言理解能力正常，卻無法正確表達意思，加上吃東西、喝水時會發生嗆咳問題，因此必須倚賴鼻胃管餵食。

語言治療師張皖茹說，這名高中生因舌頭靈敏度、活動度及喉頭上抬能力降低，引發吞嚥困難，故決定透過深層咽肌神經刺激療法、舌頭把持運動和用力吞嚥法治療，並搭配吹氣暨強吸運動、構音器官運動練習和嗓音治療後，約半個月即能順利發聲。

她說，臨床上發現許多家屬眼見吞嚥困難的家人插著鼻胃管，擔心經管進食會造成營養不良，或覺得吃一點點應該無妨，而忍不住偷偷餵幾口碎狀或泥狀食物，但此舉不但容易使食物殘渣遺留在口腔中，若一不小心掉入呼吸道，恐造成吸入性肺炎，甚至是本人毫無嗆咳現象的靜默式吸入，往往使症狀更加惡化，故治療過程千萬不能心急，一定要配合語言治療師的吞嚥評估與治療策略，才能盡速改善生活品質。