氣象局：熱低氣壓24小時內可能成颱 外圍環流影響台灣

2019-07-02 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



未來一周各地天氣不穩，都要留意雨勢。中央氣象局表示，受第9號熱帶性低氣壓影響，今起到周四全台天氣不穩，尤其南部可能會有豪大雨。預計未來24小時之內，這個低氣壓可能發展為輕度颱風，屆時，其外圍環流將也將繼續影響台灣，帶來不小雨勢。

氣象局預報員張承傳表示，昨天下午2時在中西沙島海面形成的第9號熱帶性低氣壓，目前位置在鵝鑾鼻西南方1千多公里，離台灣還很遠，因環境有利發展，預計未來24小時之內可能發展為輕度颱風。

張承傳說，目前它的方向是往海南島、越南方向前進，雖然不會直接影響台灣，但是颱風外圍環流會帶動西南風增強，因此會帶來不小雨勢，至於雨勢到底會多大，他說，這還要看颱風的位置，目前仍在觀察中。

整體雨勢狀況，張承傳說，今起到周四，南部、東南部會持續下雨，有陣雨、雷雨，也要注意局部豪大雨，花東也有局部陣雨或雷雨，中部以北偏向午後雷陣雨，今明兩天雨勢可能達到豪大雨等級。周五開始西南風增強，下周一之前都是受西南風影響的天氣，中南部持續有陣雨或雷雨，也要留意豪雨。