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公懲會今審管案 台大教授：公審羞辱台大校長令人悲哀

2019-07-02 08:49聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

公務員懲戒委員會今天審理管中閔違法兼職案，並創主動公開審理案件的紀錄。對此，國民黨立委柯志恩批「政治介入陰魂不散」，希望公懲會為司法院保留最後一點尊顏；台大森林系教授袁孝維則說，公懲會以公審方式羞辱台大校長，令人感到悲哀。

柯志恩說，之所以會有此彈劾案送公懲會，就是英系監委的運作，本身就有極大爭議；如今公審會史無前例公開審理，實難不令人質疑有配合演出之嫌。

她說，再者，對管中閔案進行公審的理由是「社會矚目重大案件」，眾所周知，管案喧騰一年，完全是因政治力的介入，如今再以社會矚目為由，豈非又是政治介入的陰魂不散？

柯志恩反問，「社會矚目」是什麼客觀的標準？是否將來所有案件都應公審，才能以示公平、公正、公開？希望公懲會為司法院保留最後一點尊顏，勿再讓國人對台灣的司法痛心絕望。

袁孝維則說，第一可怕是這些監察委員，調閱管中閔校長20年的報稅資料，以有罪推論，硬誆教授寫稿為兼職。第二可惡是公懲會，仰承上意、歹戲拖棚，以公審方式羞辱台大校長。在今天的台灣，發生如此以政治力侵犯人權並摧毀人格的事件，令身為號稱民主法治國家的台灣人民，感到悲哀。

「請大家將心比心，換位思考」，袁孝維說，如果今天這樣的事情發生在你或你家人的身上，這樣的政府還值得信任嗎？

管中閔被政府「卡管」一年、折損三位教育部長後，年初上任又遭監院彈劾，公懲會破天荒...
管中閔被政府「卡管」一年、折損三位教育部長後，年初上任又遭監院彈劾，公懲會破天荒決定對管案公開審理引人注目。本報資料照片
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台大管中閔司法院

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