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台灣為何沒有熱浪？全因一項得天獨厚的優勢

被罷免風掃到…黃捷、韓國瑜、蔡英文 誰真的要小心？

幸有海洋調節 吳德榮：台灣高溫與定義的熱浪差很大

2019-07-02 07:59聯合報 記者雷光涵╱即時報導

6月28日法國南部小鎮締造45.9度的歷史高溫紀錄。氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」說，歐洲被所謂阻塞高壓盤據，北非撒哈拉沙漠乾熱的大氣，持續向北輸送，帶給歐洲近一周的熱浪。至於台灣因為有海洋調節，不致有極高溫，也從未曾符合過「熱浪」定義。

吳德榮表示，台灣夏季大多是受熱帶洋氣團影響，偶有熱帶大陸氣團由中國大陸移出，帶來較高的氣溫；但因台灣四周環海、海風調節，限制極高溫的發生。世界氣象組織（WMO）對熱浪的定義為日最高溫，高於氣候平均5度，且持續超過5日。以台北站為例，須連續5天出現39.3度以上。與中緯度大陸型的熱浪成因不同，熱的程度有很大差距，不適合相提並論。

至於今天的天氣，吳德榮說，今天東半部、南部有局部陣雨或雷雨，其他地區偶有零星雨；西半部午後對流發展，亦有局部陣雨或雷雨；有劇烈天氣發生的機率，要注意氣象局的特報。各地天氣悶熱，要注意防晒、防中暑。北部氣溫約在26至34度、中部25至34度、南部25至33度、東部24至33度。

明天起至下周一大氣環境轉為西南風，挾帶南海輸送而來的低層水氣，天氣不穩定，午後對流旺盛；迎風面的西南部，因地形造成輻合作用，在其他時段也會帶來局部陣雨或雷雨；期間不排除「劇烈天氣」的發生。

中央氣象局說，周三、周四位於南海的低壓帶的暖濕空氣將順著偏南至西南風進入台灣，各地天氣不穩定。南部及東半部地區整天都有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨會較為全面而明顯，各地都有機會出現短時強降雨所造成的局部大雨甚至豪雨，請多留意。

周五低壓帶進入華南，其環流將誘發西南風的增強，將暖濕的水氣輸送至台灣，中南部天氣持續不穩定，除白天容易有局部大雨外，晚上的雨勢也會較明顯。其他地區仍是午後雷雨的天氣型態。周六至下周一西南風持續影響，中南部地區水氣偏多，有陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

歐洲中期預報中心(ECMWF)28日8時500百帕高空圖分析(左)顯示，在歐洲被...
歐洲中期預報中心(ECMWF)28日8時500百帕高空圖分析(左)顯示，在歐洲被氣象上所謂的阻塞高壓（藍虛線）盤據，兩側則為低壓槽（紅虛線），甚至於發展成割離低壓，使得大氣型態變化緩慢。1日8時預測3日8時的高空圖（右）顯示，阻塞型態已改變，大氣恢復正常的變化。圖／取自「三立準氣象·老大洩天機」專欄
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高溫熱浪

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