屏東今晨豪雨 氣象主播：中北部慎防午後強對流雨

2019-07-02 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局凌晨發布豪雨特報，表示今天屏東有局部大雨或豪雨發生、花蓮、台東有局部大雨，要民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。從氣象局的觀測資料來看，今天至上午7時屏東滿洲鄉、恆春等地累積雨量已經破百毫米。

天氣風險公司氣象主播吳聖宇指出，這是南海的熱帶性低氣壓外圍南風夾帶水氣而來，今南部、花東等地仍有短暫陣雨或雷雨，中北部有機會出現旺盛的熱對流雷雨，雨勢可能滿大，提醒中北部的朋友要多加注意。

天氣風險公司氣象主播賴忠瑋也說，未來幾天要留意南海的熱帶性低氣壓，將有增強成為颱風的機會，雖不至於直接影響台灣，而是往海南島方向移動，不過範圍相當大，外圍環流仍有機會為台灣持續帶來明顯的西南風水氣。預計周三到周五。台灣都將受到西南風的影響，中南部容易有陣雨，中北部容易有午後雷雨，持續一段不穩定的天氣。

賴忠瑋說，雖然原本菲律賓東方的熱帶性低氣壓已經明顯減弱，沒有達到熱帶性低氣壓的標準，但是今天凌晨五點的中心點在花蓮東方約一百多公里的海面上，相當接近台灣，昨天下半天開始隨著其中心點的逐漸接近，可以感受到北部和東半部的風速變強。

原本南海的低氣壓則在昨天增強成為熱帶性低氣壓，今天也持續為台灣帶來明顯的暖濕空氣，台灣海峽南側至巴士海峽西側有許多對流雲系生成，並且隨著氣流飄到台灣。

今天南部和東半部仍然會有陣雨，並且要留意有局部較大雨勢。中北部則持續是比較穩定炎熱的天氣，而且越往北部越穩定，不過都仍然要留意容易有午後雷陣雨，提醒您出門還是要攜帶雨具。除此之外也要留意中午高溫，大台北地區仍有機會達34到35度，中部則有32到33度，南部和東部雲量較多的地方約31到32度。

氣象局說，今天低壓帶影響，風向以暖濕的南風為主，天氣比昨天不穩定，凌晨在屏東有局部豪雨，花、東有局部大雨發生，白天台灣南部及花、東地區仍有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。

中部以北地區中午過後則有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生。特別是午後北部地區容易有局部豪雨發生的機率，其他地區也可能有局部短暫陣雨或雷雨，外出建議攜帶雨具，以備不時之需，留意午後可能的短時強降雨、雷擊及強陣風等現象。