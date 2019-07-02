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五十肩不只50歲才有 甚至醫師也成為患者

2019-07-02 07:23聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

「肩膀痛不一定是五十肩，五十肩一定會肩膀痛。」五十肩在復健科領域正確名稱為「沾黏性肩關節囊炎」，指肩關節發生沾黏引起程度不一的疼痛，造成關節各個活動方向受限，其中以手無法高舉、無法反手摸到背後最多，看似簡單，足以影響日常生活，例如難以自行梳頭髮、上衣難穿上也難脫下。

五十肩不是只有50歲的人會發生，但確實好發50歲左右，肩關節發生沾黏與老化、過度使用及肩關節曾受傷有關。一般而言，使用四肢行走的哺乳類動物，如貓、狗，其前肢僅能前後擺動，但人類經演化後，肩關節已經厲害到可以360度擺動，但肩膀四周肌肉卻沒有演化到足以應付的強度。

台大醫院北護分院復健科主治醫師韓德生指出，在他門診，四分之一患者因肩膀問題求診，如曾發生運動傷害的運動員、拉奏樂器者，因長時間相同的動作，五十肩纏身，甚至曾有一名患者是婦產科醫師，每天替患者做超音波檢查，長時間將肩平行伸展，舉著超音波探頭，即使一顆探頭沒多重，但重複同樣的動作，也造成肩膀負擔。

韓德生自己也曾有類似經驗，雖沒嚴重到演變成五十肩。當時韓德生還在當兵，但一直學不會如何丟手榴彈，所以長時間以錯誤姿勢丟擲，造成肩膀疼痛，所幸退伍後，不再需要丟手榴彈，他的肩膀也自動痊癒。韓德生指出，復健門診中，有肩膀問題的患者比率高還有一個原因，肩膀天天使用，難以休息治療。

韓德生說，患者到治療室會有標準化器材，物理治療師也會個別針對病患狀況設計加強教導運動動作，包括鐘擺運動、肩輪運動等，但並非每個病人都可以天天跑治療室，所以建議患者在家做，毛巾操或手指爬牆運動，面對牆或側對牆，以手指由下往上爬，慢慢增加高度，慢慢伸展沾黏的肩部軟組織。

在家做伸展運動時，一天完整進行伸展運動一次即可，記得以疼痛作為標準，伸展到某的點感到疼痛就停在那個位置，不痛再繼續前進，以免患部二次傷害。想拉開肩關節沾黏不可能一蹴可及，平均需要復健3至6個月，患者需要有耐心，持之以恆每天伸展。

肩膀痛不一定是五十肩，肩痛原因很多，韓德生指出，包含肌腱斷裂、肌腱鈣化、骨癌，甚至心肌梗塞都可能出現肩膀疼痛，因此，一定要先在門診由醫師診斷，不可自己當醫師，誤以為肩痛就一定是五十肩，就在家做伸展運動，所有疾病都必須對症下藥才有效。

「肩膀痛不一定是五十肩，五十肩一定會肩膀痛。」五十肩在復健科領域正確名稱為「沾黏...
「肩膀痛不一定是五十肩，五十肩一定會肩膀痛。」五十肩在復健科領域正確名稱為「沾黏性肩關節囊炎」，指肩關節發生沾黏引起程度不一的疼痛，造成關節各個活動方向受限。本報資料照片
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