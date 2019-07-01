護膝長期穿懶得脫？醫：小心洗澡脫下時會軟腳跌倒

2019-07-01 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



許多人對護膝的穿戴知識一知半解，有人以為護膝應該挑小一號的尺寸，避免愈穿愈鬆；另有人認為整天戴著護膝對膝蓋才好。專家提醒，護膝的鬆緊度應以一根手指能放進護具內的程度為佳，另護膝只要在有「負荷性」活動時穿上就好，其他時機都可拿下，不必穿著悶一整天。

振興醫院復健醫學部主治醫師黃永錚表示，有長輩因退化性關節炎，腳步一踩下去會造成膝關節疼痛，使得腿部肌群無力，此時穿戴護膝，就能夠提供支撐膝關節的效果，減輕關節力量以避免疼痛，也不會走路腿軟。

而護膝穿戴應以鬆緊適中為宜，他建議以一根手指頭能放進護具的鬆緊程度為佳，並且走路時不會往下滑。且應將護膝穿於腳上，不要綁在褲子外面，因為護具會隨衣服摩擦跑來跑去、無法緊密貼身，就會使膝蓋保護效果打折。

而護膝的長度，台北榮總復健醫學部職能治療師王柏堯說，應以膝蓋為軸心點、上下3根手指的指幅為主，過短的護膝保護效果不明顯。他也強調，穿上護膝後務必將護具拉平，不要有皺褶，再將黏扣貼條貼好，才會有支撐效果。

王柏堯苦笑，臨床常見阿公阿嬤把護膝綁超緊，緊到連膝蓋都腫起來了。請長輩們將護膝放鬆一點或脫掉休息一下，卻又很擔心一脫下來就沒保護效果了。也有長輩是嫌一下子脫、一下子穿很麻煩，寧可長期戴著也不脫。

但黃永錚提醒，應避免長期穿戴護膝，避免出現依賴性。因為腿部肌肉愈不去使用它，它會更沒力，一旦因天氣熱或要洗澡時脫去護膝，很可能會因此腳軟而跌倒，這樣更危險。建議需要時再穿，平常也要多多訓練大腿股四頭肌。

王柏堯說，他們臨床也是建議患者不要長期及長時間穿戴，偶爾脫下來讓肌肉和關節休息一下。在室內短距離行走，或是處於簡易輕鬆的狀態下，都可嘗試不要穿戴護具，或是解開黏扣的鬆緊帶不要綁，讓腿部好好休息。

黃永錚認為，當知道準備要走花費30分種以上的路程，或是準備要爬比較四至五層以上的階梯，這些都是對膝關節負荷性較重的活動，再於走路前或上下階梯前穿上護膝就好，「其他時間都可以拿掉。」

如果是運動量更大的爬山或打球活動，也應在運動過程中穿戴，避免途中受傷，回家再脫去就好。但若是因運動傷害造成前十字韌帶斷裂患者，這護膝恐怕就得無時無刻穿戴，直到韌帶固定完整為止。

黃永錚提醒，下山時膝蓋承受的重量為平常的二倍以上，儘管穿了護膝也拿了登山杖，可分擔承受重量，仍要記得放慢下山速度。為避免膝關節過度磨損，建議上下山途中要找機會坐著休息，並把腳伸直抬高，讓靜脈血液能夠回流。

另外，穿戴護膝並非都不需要經過醫師評估。黃永錚指出，患有心血管疾病、心衰竭、靜脈栓塞和肝臟疾病病人，他們因疾病緣故容易導致下肢水腫，戴上護膝恐讓下肢循環更不好，雙腳水腫更嚴重，在穿戴護膝前應和醫師商量。

黃永錚說，他通常建議患者改穿「彈性襪」取代一般的護膝護具，仍可利用其彈性束縛功能提供膝蓋支撐力。

怎麼樣評估需要更換新的護膝？黃永錚認為，只要覺得平常穿的護膝鬆了、撐不住膝蓋了、會往下溜了，就是該換的時候了，因為只要護膝鬆掉，其保護效果就跟著下降。