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你用對護膝了嗎？專家提醒：沒用好小心走路「掰咖」

2019-07-01 21:51聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

膝關節隨年紀愈大愈退化，不少人會選用護膝增加步行的支持力，但你真的買對護膝、穿對護膝了嗎？

台北榮總復健醫學部職能治療師王柏堯表示，護膝一般分有五大類型，第一大類型為「全包覆型彈性護膝」，多於運動用品店或醫材行販售，它因為能將膝蓋整個包覆住，可保護膝關節並提供良好支撐力，可改善輕微關節疼痛與水腫。

不過，全包覆型護膝的缺點是比較悶熱，不適合全天穿戴，另也可能使得關節活動輕微受限，想蹲下時覺得膝蓋附近卡卡的，且對膝關節較壓迫，並不適用於膝蓋骨會疼痛的人。

所以，此種類型可提供關節全面性的支撐，適合長時間走路或爬山等運動，「但若平常生活常需採取蹲姿的人，或是膝蓋骨會痛的民眾，都不太適合使用。」

第二大類型為「髕股釋壓型護膝」，又稱「開洞型護膝」，髕骨則是民眾熟知的膝蓋骨。

王柏堯說，此類型通常兩側會加厚，護膝功能為可稍微減輕關節疼痛。由於膝蓋骨前方有開洞，穿戴後除了活動比較自如，也比較通風舒適，且適用於膝蓋骨會疼痛的人。

所以，髕股釋壓型護膝適用於喜歡健走但活動量不會太大的一般長輩，另因較為通風，適合日常穿戴，可保養與保護關節，有退化性關節炎問題的人穿戴也很適合。但是比起支撐度，此類型稍遜於全包覆型護膝。

第三大類型為「樞紐式膝關節護具」，分有長版及短版二種。王柏堯表示，此類型的護膝兩側會有金屬支架，側邊也會設圓圓的樞紐，當穿上護膝後，可經由轉動樞紐來調整護膝角度，達到更好的固定。

不過，樞紐式膝關節護具有特殊用途，通常是給膝關節已受傷的患者使用，例如運動員出現韌帶撕裂傷等運動傷害時，醫師才可能建議穿戴此類型護膝以保護膝關節。所以需透過醫師及治療師評估後才可穿，不適合買來平常使用。

但因樞紐式膝關節護具的支撐度最佳，不少店家會以此推銷，進而促使民眾購買。王柏堯提醒，此類型支撐度佳，但也等於限制關節活動程度相當大，加上一般民眾不太會使用樞紐調整，「原本想護膝，可能變成走路會掰咖（台）。」

第四大類型則是「髕骨帶」，也就是帶狀護膝。王柏堯說，此類型通常穿戴於膝蓋下緣，可固定髕骨周圍韌帶，因僅幾公分的寬度，穿戴相當輕便，也較不影響關節活動，適合喜歡健走或長跑的人於運動時使用，可減少關節疼痛機會。但相對的，髕骨帶也因為其輕便性，使得支撐度不如上述三種類型的護膝佳。

第五大類型則是「一般開架式（軟式）護膝」商品，王柏堯表示，此類型不是專業輔具，無特殊功能，所以沒彈性也沒固定效果，基本上是完全沒有支撐力的。這類產品多半在菜市場就能買得到，顏色多為膚色。

王柏堯說，雖然這種開架式護膝軟軟的且沒支撐效果，但仍是有保暖效果，有退化性關節炎的長者會在冬天用它來做關節保暖，這也OK。

若依產品對關節支撐力的大小排列，由最好到最差分別為樞紐式膝關節護具、全包覆型彈性護膝、髕股釋壓型護膝、髕骨帶及一般開架式護膝，而活動度的比較上則恰好相反。

所以，使用護膝產品時，應依據運動時膝蓋活動度的不同做考量，例如跑步時關節彎度變化最大，所以最適合使用髕骨帶，也有人只使用肌內效貼布；而登山雖然時間花費較長，但關節彎度動作比較平緩，就可使用全包覆型或髕股釋壓型護膝；走路則適合使用一般開洞型的髕股釋壓型護膝。

但王柏堯提醒，在運動前穿上護膝當然可以保護關節，不過因每一個人的肢體步態和關節健康度都不同，運動類型更是百百種，應視活動及運動需求選戴，「不是對關節支撐力愈強的護膝，對預防運動傷害的效果愈好。」

王柏堯說，若沒有選對並穿對護膝，反而可能因護膝產品過於限制關節活動度，進而造成運動傷害，「想護膝卻出現反效果。」

那麼，要怎麼知道哪些是適合自己的護膝產品？王柏堯提醒三大重點，包含穿戴不能影響關節活動度，穿上後不能出現單點壓迫疼痛，以及不能穿了卻使皮膚出現過敏濕疹問題。

王柏堯說，若護膝穿上後限制雙腳「彎」的動作，想坐椅子時不方便，想從椅子起身也很難動作。此外，曾有人穿上護膝後發現韌帶或骨頭出現單點壓迫而疼痛，結果導致走路時腳的施力方式改變。所以出現上述狀況都不適合購買。

另外，習慣穿戴全包覆型彈性護膝運動的人，可能因護膝不斷和皮膚摩擦，產品又過於悶熱，容易導致皮膚過敏及濕疹問題，建議不要整天穿戴。

由此可見，適合自己的護膝產品不可過緊，以免造成雙腳難活動，也可避免血液循環不佳造成雙腳腫脹；但也不能戴上厚太鬆，導致沒有支撐起關節的護膝效果。「套上去恰恰好最好！」

不過，護膝是消耗品，會因長時間使用而愈來愈鬆。王柏堯建議，護膝產品在正常使用下能穿戴一到二年，但他也曾看過從未更換新護膝的民眾，他笑說，「這恐怕已無護膝效果，僅剩保暖效果了。」

民眾在什麼樣的狀況下需要穿戴護膝？王柏堯建議，可將穿戴目的分為「運動使用」、「止痛用」及「保養用」。如果是想運動使用，建議購買前先簡單跑個步，讓膝關節活動一下，看看感覺如何，千萬別讓自己在運動時因護膝而出現疼痛，結果影響運動表現。

若是想止痛用，則建議先就醫檢查是否有髕骨外翻或膝關節退化等問題，畢竟膝蓋疼痛的狀況很多，待醫師釐清與治療處置後，再於物理治療師或職能治療師建議下穿戴護膝。

王柏堯說，若只是想要保養用，只要穿上後沒有疼痛或腫脹問題，且不影響日常走路步態，「當然怎麼用都沒問囉！」

王柏堯表示，有民眾會向他反映護膝外型很醜，雖然提供運動用的護膝類型確實外型較為好看，也比較貼身，但如果是膝關節不適的長輩，還是應以功能性為考量比較重要。

護膝產品需要有核可字號嗎？王柏堯說，常見護膝產品不全然是醫療器材，有一些是專門提供運動使用，有一些才是醫療使用，例如樞紐式膝關節護具就是提供受傷病人使用，部分樞紐式膝關節護具就會有衛福部食藥署的核可字號。

所以，一般的護膝產品未必有核可字號，如果廠商或店家販售時，宣稱該護膝產品能夠改善下背痛或改善退化性關節炎，「就要合理懷疑是否有違法了。」過去就曾有菜市場攤販聲稱自己的護膝有紅外線功效，可改善膝蓋痛，結果被衛生單位開罰，得不償失。

專家提醒，在運動前穿上護膝當然可以保護關節，不過因每一個人的肢體步態和關節健康度...
專家提醒，在運動前穿上護膝當然可以保護關節，不過因每一個人的肢體步態和關節健康度都不同，運動類型更是百百種，應視活動及運動需求選戴。 圖／123RF
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膝關節保暖運動傷害

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