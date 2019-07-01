新菜單公開！拿坡里炸雞店7月2日正式開幕

2019-07-01 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



日前，在網路上擁有超高討論度的「拿坡里炸雞」專賣店，即將於7月2日正式開幕了！三商餐飲集團旗下的「拿坡里披薩」除了披薩之外，道地義式風味炸雞桶，外皮酥脆、肉質軟嫩的炸雞，更被評為消費者「最愛炸雞店」冠軍。現在終於獨立開設以「炸物專賣店」為主的「拿坡里炸雞」專賣店，首間門市就在台北捷運中山國中站附近，緊接者第二間門市也將於7月3日在桃園登場。

新開幕的「拿坡里炸雞店」的獨門料理炸雞桶，分別有咔啦炸雞與脆皮炸雞，而拿坡里炸雞的香脆薄皮在於特殊的裹粉技術，好吃的秘訣原因則在於獨特醃料，並堅持「現點現炸」，才能展現炸雞肉質軟嫩、外皮酥脆的絕妙口感。此外，為滿足炸雞控的胃，拿坡里加碼推出使用「拌料、灑粉、刷醬」三種調味的「酥炸棒腿」，以脆皮炸雞結合獨家醬料，全新風味讓消費者享受炸雞的多樣新吃法。

全台第一間「拿坡里炸雞」專賣店，除了有炸雞品項之外，也同步推出多款炸物，包括酥炸時蔬、超長30cm的長薯條「薯第一」，以及搭配煉乳、滿滿的花生粉的點心「銀絲卷」，多樣的品項與口味，讓消費者光看菜單就跟著流口水。

另外，拿坡里炸雞品項推出「2塊、6塊、9塊」三種份量選擇，無論是一人吃、多人吃，都能痛快大口享受噴汁酥脆的炸雞。而除了「農安店」即將在明天開幕，桃園的消費者也可以在7/3桃園愛買「桃愛店」開幕後，品嘗「拿坡里炸雞」專賣店的迷人滋味。

「拿坡里炸雞專賣店 農安店」

開幕時間：2019/07/02

地址：台北市中山區農安街13號

營業時間：11:00-21:30

「拿坡里炸雞專賣店 桃愛店」

開幕時間：2019/07/03

地址：桃園市桃園區中山路939號