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輔醫引進紳漢機器人手臂 盼成國際培訓中心

2019-07-01 19:39中央社 新北1日電

輔仁大學附設醫院亞洲首例引進機器人手臂「紳漢高智感微創手術系統」。校長江漢聲表示，未來將成立設計中心及訓練中心，盼作為國際機器手臂醫護培訓中心。

輔大醫院今天召開記者會，由江漢聲及輔醫院長王水深等人共同主持，會中介紹輔大醫院引進亞洲第一台「紳漢」機器人手臂系統的臨床使用情形，並組成跨科別手術系統團隊。

有別於其他醫院所引進「達文西」機器人手臂系統，江漢聲表示，輔大醫院在去年10月派遣醫療人員到德國、義大利受訓，目前已經完成43例手術，手術都很平順，無任何併發症。尤其是醫師黃家偉所做兩例成功的減重手術，更成為未來開發的新潛力。

黃家偉說，紳漢以3D智慧化眼球運動來選擇指令（相機系統能跟隨醫生眼睛移動聚焦視野），提供「觸感回饋」，進而在手術過程根據儀器壓力和張力帶來觸覺和感覺，方便醫生觀察手術視野過程的彈性和敏捷性。

黃家偉表示，對比第一代機器手臂最大問題就是醫師沒有觸感，必須要靠視覺來彌補沒有觸感的雙手。紳漢獨特先進的優勢觸感回饋，讓該有的觸感還給外科醫師，讓醫師操作機器手臂輔助手術時有更接近真實的體驗，對於病人器官組織的分離更精確安全。

泌尿科主任王碩盟表示，紳漢和達文西兩個系統就像手機Android和Apple各有特色，而不是互比高低問題。紳漢系統受限少很多，他相信第二代、第三代會很快出來。

王水深說，紳漢系統醫療裝置可準確控制腹腔鏡器械用於人體腹腔鏡和胸腔鏡手術的組織可視化和內視鏡操作，輔大醫院43例成功案例，不僅是醫療團隊的努力，也提供病人另外一種選擇。

江漢聲表示，輔大醫院開院1年半，每月門診已超過5萬人次，由於看好紳漢系統，未來將成立設計中心，發展擴增影像輔助系統與特殊適應症的手術器械設計，並成立訓練中心，希望能作為國際機器人手臂醫護培訓中心。

微創手術醫師

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