前台大醫院院長李源德獲「保生醫療奉獻獎特別獎」

2019-07-01 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



前台大醫院院長、台大醫院名譽教授李源德，榮獲本屆「保生醫療奉獻獎特別獎」，除了研究資料，論文發表之外，他於任內積極在偏鄉設立分院，籌措募款，台大目前擁有雲林、金山、新竹及北護等四家分院，服務偏遠地區居民，也讓眾多公立醫院委託經營偏遠醫院，對於國內醫療普及，貢獻良多。

對於這次得獎，李源德在臉書謙稱「謝謝您們的祝賀。有點惶恐，是保生基金會點名獲獎，不是報名參加」。他原是參與評選的委員，不料，卻意外被提名，幾天後，忽獲通知授獎。原想推辭，但多人鼓勵領獎。

李源德為國內心血管疾病權威，值醫四十多年，著作四百多篇，其中包括八十七篇研究論文，培養五位博士、八名碩士。

他認為，自身對於台灣醫界貢獻不僅在於研究上，在研究中體悟偏鄉醫療不足，疏於照護，極力促成金山醫院在偏鄉設立，向電基會及行政院募到八億元，蓋成醫院，關注醫療資源不足的民眾。

除此之外，李源德為台大醫院推展分院，分別設置於雲林、金山、新竹及北護，以高品質的醫療，全面性推展，影響各大醫療體系。他在臉書表示，後來公立醫院委託經營紛紛建立，台灣的醫療普及，應該有些貢獻，聊堪自慰的人生，不是豐功偉績。

台北市副市長蔡炳坤致詞表示，表揚李源德在921大地震及抗SARS時，動員台大同仁，救急救難。他自豪的是，台大醫院醫護人員救人，並未有人犧牲喪命，完成救人的使命。