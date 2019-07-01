澄清罷工謠言 長榮：沒跟工會簽密約、也沒要切結書

2019-07-01 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



長榮空服員罷工12天，雙方日前碰面協商後傳出不少謠言，包括長榮將與工會簽署「密約」願意撤回三不公告，以及長榮要求工會搜集切結書作為後續和談的基礎。長榮今天澄清絕無此事，譴責「工會操作會員無法查證的片面資訊，動機令人質疑。」

長榮航空發言人陳耀銘說，工會指出公司願意撤回「三不」公告，且會跟工會簽署密約，但地勤知道會不滿，所以無法公開此事，「長榮嚴正澄清絕無此事、也沒有所謂密約」。另外談判破裂當天，工會說長榮要看切結書數量做為是否和談的基礎，要求會員簽下不取回三寶切結書，但「長榮從未說要看切結書數量」，工會操作會員無法查證的片面資訊，動機令人質疑，

航空本部副協理馮美莉說，很多組員想回來上班取回三寶，卻因為害怕而受阻。因為現在只要去填寫三寶申請書，工會將要求寫退會申請書，起始時間是2019年1月1日，代表取回三寶今年1月1日就不是會員，而6月20日至今天為止，過去罷工都會成為曠職。另外，要取回三寶的組員，必須填寫三寶申請書，還要填寫切結書，表明自己絕對不會取回三寶，「可是我就是要取回三寶，怎麼還要填寫不取回三寶的切結書？」讓組員不知道改填還是不該填。

至於18名空服員第一時間被登記罷工，事後又變成曠職？馮美莉說，因為DC（Daily Counter，調派課）只知道工會宣布四點罷工，不知道罷工時間範圍，而工會訊息是「下午4時報到勤務停止停工勞務」，當晚發現這些組員報到時間不在工會發布的罷工範圍內，所以現在暫列曠職。

工會指18名空服員罷工當時旅客尚未上機，馮美莉說，確實沒有登機，但工會律師曾說「即便飛機已經在空中還是有權執行罷工權利」，對此不能接受。

法保室經理祈天瑞說，雖然乘客沒有登機，但是是因為這些曠職空服員才導致整個航班延誤，組員沒登機、乘客只好依序延後，不是因為乘客沒登機才沒影響，是因為他們才導致乘客無法登機。

昨天網路流傳一支空服員影片，強調要守護飛安，而提到長榮2018年至2019年有100個航班暴露於危險當中，也因超時被勞動局罰鍰250萬；更指出長榮推出包月航班是固定6個人工作一個月，不服勤就不能加派人力，甚至170幾名旅客只有2人服務，公司為了不超時也省去飛行簡報。

馮美莉指出「影片完全錯誤」，一個航班最低派遣人數有法律規範，不可能一個航班170多名乘客只剩下1至2名空服員服勤，「影片製作人究竟了不了解航空業？」例如A321機型包月航班，6名組員最低派遣5名組員，否則不能派遣；包月航班也會在交通車上做簡報，提供航班特殊狀況、乘客、服務需求，並由事務長簡報。