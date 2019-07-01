北捷終止WiFi契約 改用TPE-Free

2019-07-01 16:00 中央社 台北1日電



台北捷運公司、全林實業公司去年宣布，全線車站及列電聯車內，均設有免費WiFi，並將上網頻寬提升至下載6M、上傳2M，乘客使用次數累計破萬。不過，北捷今天突然公告，廠商昨天臨時告知，今天（25日）下午3點中斷網路訊號。圖／本報資料照 分享 facebook 台北捷運今天表示，提供車站內等免費WiFi服務廠商斷訊，限期內未改善，從今天起終止契約，並沒收保證金新台幣400多萬元。乘客可改用TPE-Free免費無線上網服務。

台北捷運公司去年與廠商全林實業合作，宣布「Free AD WiFi」上線，在北捷各車站與列車均可使用，但於6月25日斷訊，原因是受到電信低價吃到飽資費夾殺，導致「Free AD WiFi」使用次數降低。

北捷今天宣布，全林實業未在改善期恢復供訊，從今天起與其終止契約，並依約沒收履約保證金400餘萬元，並要求廠商應於4個月內回復場地。

北捷表示，有網路需求的旅客可利用台北市資訊局協助建置的158個無線上網熱點，包括「捷運各車站旅客詢問處」及「小巨蛋」、「貓纜」、「兒童新樂園」等提供的TPE-Free免費無線上網服務。

北捷指出，無線網路建置工程均依規定公開招商及評選，全林實業股份有限公司得標後，履約期限自民國106年5月起，為期5年，由於該標案為收入案件，因此並無虧損問題。

北捷表示，曾把該收的電費與場地租金從半年一繳改為月繳，降低廠商壓力，並提供月台電視、車站與車廂海報版面等空間免費幫廠商宣傳，盡力協助廠商。

全林實業則在網路上公告，指「很抱歉無法再提供北捷Free AD WiFi免費網路服務」，並感謝民眾在這段時間支持。北捷則指出，後續將持續廣徵其他有意願廠商。