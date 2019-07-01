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男子手部抖不停 神波刀改善原發性顫抖症

2019-07-01 15:45中央社 新北1日電

溫姓男子因手部無法控制地抖動嚴重影響生活，雙和醫院診斷屬原發性顫抖症，採用磁振導航聚焦超音波的「神波刀」非侵入性無創治療方法，搭配MRI核磁共振導航，有效改善病癥。

有些人雖四肢健全，卻因自發性顫抖症而不能獨立生活，甚至難以進行夾菜、倒水、擠牙膏、刷牙等日常基本動作，更遑論工作。過去從事電玩維修技師的溫男35歲時突如其來病發，讓他的人生從彩色變黑白。

溫男發病初期採藥物治療，顫抖情況控制良好。經過2年後，藥物已不易控制顫抖情況，讓他無法與家人、朋友正常吃飯，也找不到工作，影響自身的社交活動，進而影響心理層面，令他對人生感到灰心絕望。

雙和醫院今天舉辦11週年院慶活動，會中公開神波刀治療效果。神經內科醫師洪千岱表示，原發性顫抖因為神經退化的因素，造成身體不同部位持續性顫抖，沒有具體的潛在原因，在老年人中最常見，但也可能發生在任何年齡。超過一半以上的原發性顫抖病人有家族遺傳病史，預估國內約有40萬人有此困擾，其中有10萬人的症狀已嚴重影響日常生活。

傳統上治療原發性顫抖症先採藥物治療，若症狀無法控制，則須進一步手術治療。神經外科醫師羅偉倫表示，傳統外科手術如丘腦切開術（Thalamotomy）或是裝置深部腦刺激器（DBS），兩者皆需要在病人頭上進行開顱手術，鑽一個小洞，以電燒專用的鈍針深入腦部丘腦的位置，進行燒灼或是植入電刺激用的晶片持續進行電刺激，兩種手術治療成效顯著。

洪千岱表示，相較於傳統外科侵入式手術，神波刀「磁振導航聚焦超音波」為非侵入性無創治療，透過超過1000個超音波探頭集中能量在丘腦，加熱局部腦區使得神經壞死以打斷產生顫抖的神經迴路，過程中無須麻醉，無須打開頭骨，治療執行中就可以透過核磁共振準確導引能量到目標的神經核（長寬約2毫米）。溫男經治療後已改善他的生活品質，恢復自信。

手術醫師

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