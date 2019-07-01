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醫學中心進社區 長安醫院找到台中榮總當後盾

2019-07-01 14:30聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市太平區長安醫院上午宣佈和台中榮總合作，即日起就有台中榮總的過敏免疫風溼科主任陳怡行等3位醫師駐診，未來還有新陳代謝等其他科別也將進駐，讓民眾可以享受到台中榮總的醫療資源。

這3位醫師除了陳怡行，還有陳信華、曾智偉，他們在台中榮總的門診都是一號難求，且經常看診到深夜，能到長安駐診，地方民眾認為未來可以就近掛號看病，是一大福音。

其中陳怡行和陳信華的門診是每周一上午，曾智偉是每周三下午。

台中榮總院長許惠恒、長安醫院院長呂政翰都指出，為了兩院的合作，從去年至今克服了不少的行政等各方面的問題，在資訊、藥物上都做了許多整合，例如病人在長安醫院就診，可以從電腦看到在台中榮總就診時的病歷，而且兩院拿的藥都是一樣的。

未來，民眾可以在長安醫院看病， 若有重大疾病再轉診到台中榮總進一步就醫。呂政翰形容，這對長安醫院而言，好像找到了「後頭厝」有了堅強的後盾。

包括衛生局長曾梓展、太平區長許貴芳和地方里長多人上午都出席了雙方的合作記者會，並表示樂見這樣的發展。

另外，新增的242號公車今天也開始行駛，起點是南區民興公園，終點是太平區一江橋，中間特別在長安醫院設站，方便東南區民眾到長安醫院就醫。

台中市太平區長安醫院上午宣佈和台中榮總合作，即日起就有台中榮總的過敏免疫風溼科主...
台中市太平區長安醫院上午宣佈和台中榮總合作，即日起就有台中榮總的過敏免疫風溼科主任陳怡行等3位醫師駐診，兩院就診資訊可以溝通。記者黃寅／攝影
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台中市太平區長安醫院上午宣佈和台中榮總合作，即日起就有台中榮總的過敏免疫風溼科主...
台中市太平區長安醫院上午宣佈和台中榮總合作，即日起就有台中榮總的過敏免疫風溼科主任陳怡行等3位醫師駐診，未來還有新陳代謝等其他科別也將進駐。記者黃寅／攝影
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台中市太平區長安醫院上午宣佈和台中榮總合作，即日起就有台中榮總的過敏免疫風溼科主...
台中市太平區長安醫院上午宣佈和台中榮總合作，即日起就有台中榮總的過敏免疫風溼科主任陳怡行等3位醫師駐診，兩院拿到的藥都一樣。記者黃寅／攝影
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台中市太平區長安醫院上午宣佈和台中榮總合作，即日起就有台中榮總的過敏免疫風溼科主...
台中市太平區長安醫院上午宣佈和台中榮總合作，即日起就有台中榮總的過敏免疫風溼科主任陳怡行等3位醫師駐診，未來還有新陳代謝等其他科別也將進駐。記者黃寅／攝影
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