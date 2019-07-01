影／一口咬下滿嘴是蟲！黑水虻麵包你敢吃嗎？

2019-07-01 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



邑米社區大學循環農業課程，今天舉辦窯烤聯誼活動，學員們將培養的黑水虻幼蟲，當成製作餅乾、麵包餡料、夾在其中，成為名符其實的「蟲蟲大餐」，烘烤出爐學員品嘗後稱讚「滿口留香」，是高蛋白質補充劑，部分學員敬謝不敏，直言「不敢品嘗！」

邑米社大理事長吳孟昆表示，黑水虻飼育採用自然生物鏈，目前有一般廚餘飼育及豆渣飼育2種，廚餘飼育的黑水虻幼蟲可養雞、養魚取代傳統飼料，豆渣飼育的則可供人食用。

「口感像櫻花蝦！」他說，黑水虻幼蟲約第15天開始結蛹，結蛹前會排出體內有機物，加上全程用豆渣養殖，蟲蛹相當乾淨，經過烘烤直接食用像吃蝦味先，也有類似櫻花蝦口感，這兩天學員們創意發想，將黑水虻幼蟲作為麵包、餅乾餡料烘烤，口感外酥內軟，相當好吃。

邑米社區大學近年積極推展黑水虻飼育系統，還取得專利，將一般廚餘倒進廚餘分解室內，裡面有大批黑水虻幼蟲會吃廚餘，幼蟲長大後順著找乾燥地方化蛹特性，分別跑到兩處育蛹區，即可收集蛹做各種利用，因為幼蟲營養價值高，近來許多養雞、魚場也以黑水虻取代飼料。