影／安心專線是心情急診室 7月起改撥「1925」就可通

2019-07-01 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



心理低潮想訴苦，衛福部設置的安心專線是提供國人的重要傾聽管道之一，是民眾的心情急診室，同時肩負自殺危機處理任務，去年共阻止480件自殺危機案。因原先專線號碼落落長，衛福部今宣布，即日起號碼改為1925，諧音依舊愛我，持續提供全天免付費心理諮詢服務。

衛福部今舉辦安心專線記者會。衛福部長陳時中致詞表示，因應自殺防治工作，安心專線從民國94年後開通，當年服務人次為2萬7926人，而去年為7萬8108人次，14年來共成長2.79倍。來電民眾平均25-44歲。

此外，去年篩檢出1萬2912通有自殺意念的來電，並即時阻止480件自殺危機案；相較民國98年阻止的141件自殺危機案，成長了3.4倍。陳時中說，從上述數據可知，國人對安心專線相當信賴且有需求，透過專線協談即時轉念。

承辦「衛福部安心專線服務計畫」的台北市生命線協會主任蘇達筠表示，在電話進線後，會有專員會提供民眾心理協談、一般輔導、自殺風險評估等，若民眾有其他資訊需求，必要時也會協助轉介醫療等資訊。

台北市生命線協會做安心專線的進線量分析，發現下半年的進線量比上半年高，以107年度統計為例，前半年平均6000通進線量，但到了下半年10月份就破7000通，12月份達到7122通來電最高。

蘇達筠猜測，下半年進線量高可能和社會氛圍或相關社會事件發生有關，選舉期間的來電量也相當高，有時衛福部辦理完專線宣傳活動，也會促使新一波的進線量。

不過，安心專線的來電者八成為重複個案，新進線則平均占二成。蘇達筠說，多數民眾本身患有精神相關疾病，因為生活缺乏支持系統，所以找上他們訴苦。民眾的問題以親密關係為最多，包括親子、婚姻或兩性議題。

蘇達筠說，該會接過不少來電民眾一邊講電話一邊企圖自殺，他們第一時間先協談，讓民眾抒發心理壓力，在「情緒急性期」過後一段時間，再撥回電話了解對方的狀況。實在是不行了，才會撥110或119請警消單位處理。

蘇達筠解釋，如此才能與民眾建立信任關係，一旦馬上報案，信任關係很可能就會被破壞。此外，專線不只提供當事人服務，也提供第三者自殺通報服務，當民眾發現親友有自殺意圖可進線通報，專線再主動去電關懷。

只不過，安心專線電話舊碼0800-788995（請幫幫救救我）落落長，民眾身處於危機當下恐因驚慌而無法記憶。為方便民眾記憶並快速撥打，衛福部決定改4碼為1925（依舊愛我）。陳時中說，希望1925開通後能幫助更多需要的人。

衛福部心口司長諶立中提醒，1925即日起上路，初期會提供1925和舊碼0800-788995的雙軌服務，預計今年12月20日會單軌使用1925號碼。只要民眾有需求，即可利用市話或手機撥打1925，關愛自己也關心周遭的人。