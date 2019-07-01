三總力推醫療外交 台灣成蒙古醫師第二娘家

2019-07-01 14:15 中央社 台北1日電



一改過去短期醫療團服務形式，三總近年不僅派醫師到蒙古長駐，也邀請蒙古醫師來台受訓，而台灣也成了蒙古醫師第二娘家，未來將持續拓展服務範圍，盼替台灣做醫療外交。

三軍總醫院今天舉辦建院73年慶祝大會，三總院長蔡建松表示，每當國家面臨重大災難、意外的時候，三總體系醫院總是扮演重要角色，包括澎湖空難及海難、復興航空空難、八仙塵爆等，三總都參與救災醫療角色。

除了服務台灣民眾，蔡建松也宣布今年將是三總的「國際醫療年」，希望回饋台灣民眾也回饋世界，替台灣做醫療外交。

三總國際醫療中心主任方文輝指出，2010年海地地震時，三總第一時間組成救難隊前往該國成立醫療救援站，2014年也和布吉納法索醫師成立遠距醫療照護平台，2015年尼泊爾大地震後的短期災後援助計畫結束後，也到當地進行長期醫療駐點。

為了在無償人道醫療上做得更多、更廣，三總去年也成立國際醫療中心，針對蒙古等國進行長期醫療服務，並且讓這些國家的醫師到台灣學習。

方文輝說，去年到蒙古進行義診時，曾收治一名罹患脛骨假性關節症的病童，由於確診、治療起來較複雜，便邀請病童來台治療，同時邀請蒙古醫師到台灣學習，參與治療過程，甚至邀請整個醫療團隊來台長駐，替他們培養出各科專業醫師。

蔡建松指出，對於許多蒙古醫師而言，三總就像他們第二個家，而台灣就是第二個娘家，前來受訓的蒙古醫師即便回國服務，也持續和三總老師們保持聯繫，一旦面對任何問題、缺少醫療器材也會找三總幫忙，友誼愈來愈深厚，未來將持續針對俄羅斯簽訂合作備忘錄（MOU）持續替台灣拓展醫療外交。