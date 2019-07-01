塑膠吸管限用政策上路 北市連3天全面稽查

2019-07-01 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



配合一次用塑膠吸管限制使用政策今天上路，北市環保局今天起連3天展開全面稽查落實減塑，首日稽查也由副局長陳沼舟帶隊到西門町附近的遠東百貨稽查餐飲商家，結果都合格。環保局表示，先前已全面發函通知相關店家配合政策並舉辦4場法規說明會，今天12行政區同步稽查結果將於下午公布。

依照環保署塑膠吸管限制使用新規定，政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等四類場所，內用餐飲業者不得提供一次用塑膠吸管，但可提供取得「生物可分解塑膠」環保標章、工廠出廠已附有吸管的商品。

今天環保局稽查遠東百貨寶慶店餐飲業者，包含速食業者、連鎖咖啡店家等都不再提供一次用塑膠吸管，或改用「就口杯蓋」，若消費者有需要才提供「紙吸管」，因此都通過稽查。不過，現場仍有民眾在「就口杯蓋」的冷飲使用「紙吸管」。

消費民眾說，因為還有紙吸管，所以喝冰沙類等飲品感覺還好，沒受什麼影響；至於一般冷飲，以前習慣用吸管，現在改直接喝，應該要花點時間才能習慣，感覺有吸管比較容易入口。

陳沼舟表示，北市四大類場所約有549家，包含76處政府部門、105間學校、321家連鎖速食業者、47家百貨或購物中心，今天起連3天全面稽查，若學校因暑假期間，餐飲部門未營業者，開學後也將再次稽查。

陳沼舟說，違反新規定的商家，依環保署規定，初犯將先勸導，並要求1周內改善，第2次以後稽查又違反者，依「廢棄物清理法」第51條第3項規定處商家1200元到6000元罰鍰。預估政策啟動後，北市每年約可減少500萬根一次用塑膠吸管