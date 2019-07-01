親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

108年大學指考 化學科試題與解答（含非選）

無知比民粹可怕！沈富雄提11理由：不可找韓國瑜當總統

塑膠吸管限用政策上路 北市連3天全面稽查

2019-07-01 13:21聯合報 記者翁浩然╱即時報導

配合一次用塑膠吸管限制使用政策今天上路，北市環保局今天起連3天展開全面稽查落實減塑，首日稽查也由副局長陳沼舟帶隊到西門町附近的遠東百貨稽查餐飲商家，結果都合格。環保局表示，先前已全面發函通知相關店家配合政策並舉辦4場法規說明會，今天12行政區同步稽查結果將於下午公布。

依照環保署塑膠吸管限制使用新規定，政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等四類場所，內用餐飲業者不得提供一次用塑膠吸管，但可提供取得「生物可分解塑膠」環保標章、工廠出廠已附有吸管的商品。

今天環保局稽查遠東百貨寶慶店餐飲業者，包含速食業者、連鎖咖啡店家等都不再提供一次用塑膠吸管，或改用「就口杯蓋」，若消費者有需要才提供「紙吸管」，因此都通過稽查。不過，現場仍有民眾在「就口杯蓋」的冷飲使用「紙吸管」。

消費民眾說，因為還有紙吸管，所以喝冰沙類等飲品感覺還好，沒受什麼影響；至於一般冷飲，以前習慣用吸管，現在改直接喝，應該要花點時間才能習慣，感覺有吸管比較容易入口。

陳沼舟表示，北市四大類場所約有549家，包含76處政府部門、105間學校、321家連鎖速食業者、47家百貨或購物中心，今天起連3天全面稽查，若學校因暑假期間，餐飲部門未營業者，開學後也將再次稽查。

陳沼舟說，違反新規定的商家，依環保署規定，初犯將先勸導，並要求1周內改善，第2次以後稽查又違反者，依「廢棄物清理法」第51條第3項規定處商家1200元到6000元罰鍰。預估政策啟動後，北市每年約可減少500萬根一次用塑膠吸管

陪同稽查行動的環保署廢棄物管理處長賴瑩瑩則表示，台灣每年一次用塑膠吸管使用量推估有30億根，新制上路後，預估每年可減少1億根一次用塑膠吸管。

配合一次用塑膠吸管限制使用政策今天上路，北市環保局今天起連3天展開全面稽查落實減...
配合一次用塑膠吸管限制使用政策今天上路，北市環保局今天起連3天展開全面稽查落實減塑，其中在遠東百貨寶慶店稽查過程，商家都改用「就口杯蓋」或提供「紙吸管」，因此都合格。記者翁浩然／攝影
分享
配合一次用塑膠吸管限制使用政策今天上路，北市環保局今天起連3天展開全面稽查落實減...
配合一次用塑膠吸管限制使用政策今天上路，北市環保局今天起連3天展開全面稽查落實減塑，其中在遠東百貨寶慶店稽查過程，商家都改用「就口杯蓋」或提供「紙吸管」，因此都合格。記者翁浩然／攝影
分享
配合一次用塑膠吸管限制使用政策今天上路，北市環保局今天起連3天展開全面稽查落實減...
配合一次用塑膠吸管限制使用政策今天上路，北市環保局今天起連3天展開全面稽查落實減塑，其中在遠東百貨寶慶店稽查過程，商家都改用「就口杯蓋」或提供「紙吸管」，因此都合格。記者翁浩然／攝影
分享

吸管北市速食

相關新聞

歷經超過22年努力 陳吉仲今宣布口蹄疫拔針成功

2019-07-01 12:17

兒童墜樓10年釀34死 立委要求營建署修法遏止

2019-07-01 11:07

全林免費Wi-Fi全面斷線 北捷今終止契約沒收保證金

2019-07-01 12:19

水稻保險理賠「係金A」 雲林有農民領到了

2019-07-01 12:45

山友注意！台灣登山申請整合服務網 單一入口網上線了

2019-07-01 13:20

安心專線改碼了 打1925心理諮詢免付費

2019-07-01 13:03

暑假搭台灣觀巴限量優惠 三人同行一人免費　

2019-07-01 12:52

口蹄疫拔針、歐盟除黃牌 陳吉仲：施政是專業考量

2019-07-01 12:50

秋行軍蟲通報人注意 防檢局今寄獲獎通知

2019-07-01 12:47

海關防非洲豬瘟有成 蘇揆：不然端午只能吃菜粽

2019-07-01 12:40

雲頂世界夢號首航高雄 估計可帶進1.6億觀光財

2019-07-01 12:05

嫩嬰臉龐激似爆紅「哭臉面具」 她PO組合照網全笑翻

2019-07-01 12:00

秈稻量多價格低 糧商不收農民急得自己曬穀

2019-07-01 11:39

偏方奇招想躲酒測 醫指喝了酒都測得到

2019-07-01 11:13

消暑熱點 大安沙雕音樂季二天來了11萬名遊客

2019-07-01 10:49

若從口蹄疫區除名 學者：僅是取得外銷門票

2019-07-01 10:26

1天抽2包菸只睡3小時 30歲竟中風半癱臉歪斜

2019-07-01 09:59

4類場所今禁用塑膠吸管 速食店拿到紙吸管

2019-07-01 09:58

杜絕電子票重複用 7月起QR-Code搭台鐵「進出都要刷」

2019-07-01 09:36

塑膠吸管OUT！ 蘇貞昌喝珍奶實測紙吸管10分鐘變這樣

2019-07-01 09:29

空汙過敏咳嗽病患日增 醫院診所推三伏貼搶商機

2019-07-01 09:20

酒測新制上路傳含硬幣可干擾酒測 醫師：沒用

2019-07-01 09:17

這三天大低壓帶挾雨襲全台「午後雷陣雨一路下到晚上」

2019-07-01 08:49

彭啟明：西南季風發展 周三、四以後帶來大量水氣

2019-07-01 07:50

抓準3要點 上合歡山免受停車之苦

2019-07-01 07:41

吳德榮：第四號颱風生成機率降低 外圍環流仍帶陣雨

2019-07-01 07:34

今午後有雷陣雨 熱帶性低氣壓恐成颱

2019-07-01 05:05

北北基桃竹苗 今空品拉「橘色」警報

2019-07-01 05:05

教養院慶生 台新百志工獻愛心

2019-07-01 00:33

健康你我他／擦汗+換衣 夏天汗臭不見了

2019-07-01 00:24

葉金川出新書／快樂老年 每天運動30分鐘

2019-07-01 00:18

健康名人堂／昂貴儀器 沒提升癌症存活率…

2019-07-01 00:12

唇色發紫！小心是肺動脈高壓

2019-07-01 00:08

父母失智變多疑… 5招安他們心

2019-07-01 00:07

男孩被叫妹妹 只為蓄髮送愛

2019-07-01 00:05

優人物／護持文物躲戰火 一生故宮人莊嚴的國寶遷移史

2019-07-01 00:01

戶外活動不委屈 露營車改裝 哺乳室趴趴走

2019-06-30 23:56

有霉味、堆雜物…哺乳室不夠友善 母乳媽卻步

2019-06-30 23:54

醫病天地／指甲 可觀察體內器官變化

2019-06-30 23:20
看更多

熱門文章

「中天眼鏡」掛新宣傳布條 笑翻一群人

2019-06-30 18:26

全台15縣市大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

2019-06-30 15:26

金門孔雀為患 一隻六百收不完

2019-06-30 23:36

塑膠吸管OUT！ 蘇貞昌喝珍奶實測紙吸管10分鐘變這樣

2019-07-01 09:29

下半年哪些生肖事業運最好？ 專家告訴你

2019-06-30 18:13

唐綺陽星座運勢週報：天秤有升官機會 魔羯有意外之財

2019-07-01 07:41

這三天大低壓帶挾雨襲全台「午後雷陣雨一路下到晚上」

2019-07-01 08:49

不幫高雄登革熱？ 疾管署：已支援651人次

2019-06-30 21:40

抓準3要點 上合歡山免受停車之苦

2019-07-01 07:41

吳德榮：第四號颱風生成機率降低 外圍環流仍帶陣雨

2019-07-01 07:34

玩起「感情曖昧」必死的5大星座 處女整天糾結、獅子曖昧期很火大

2019-06-30 21:59

今午後有雷陣雨 熱帶性低氣壓恐成颱

2019-07-01 05:05

每日星座運勢／巨蟹易吸引異性目光 事業運貴人助

2019-07-01 00:00

4類場所今禁用塑膠吸管 速食店拿到紙吸管

2019-07-01 09:58

杜絕電子票重複用 7月起QR-Code搭台鐵「進出都要刷」

2019-07-01 09:36

放送熟男大叔魅力 郭富城這樣穿真的很犯規！

2019-06-30 17:38

酒駕連坐處罰新制明上路 大執法今晚啟動

2019-06-30 13:30

彭啟明：西南季風發展 周三、四以後帶來大量水氣

2019-07-01 07:50

1天抽2包菸只睡3小時 30歲竟中風半癱臉歪斜

2019-07-01 09:59

史他汀降膽固醇 但恐增糖尿病風險

2019-06-30 17:20

保健看過來／腳1粗1細 小心自體循環出問題

2019-06-30 13:42

對流雲系發展旺盛 深夜7縣市大雨特報

2019-06-30 22:06

半年抓99隻孔雀！退休師抓成達人

2019-06-30 23:49

影／頭一回！金門酒廠推「韓國瑜紀念酒」 今全台鋪貨　　

2019-06-30 15:30

接獲市府申請 化學兵今開入高雄市壓制登革熱

2019-07-01 10:49

男孩被叫妹妹 只為蓄髮送愛

2019-07-01 00:05

陸客愛看也愛吃！業者推孔雀大餐

2019-06-30 23:40

歷經超過22年努力 陳吉仲今宣布口蹄疫拔針成功

2019-07-01 12:17

全林免費Wi-Fi全面斷線 北捷今終止契約沒收保證金

2019-07-01 12:19

酒駕新法將上路 國道七隊加強路檢2天查7人酒駕

2019-06-30 13:33

健康相談室／天天抬腿 未必遠離蘿蔔腿

2019-06-30 13:42

RIMOWA新款旅行箱每個顏色都想收 新品牌代言人更讓少女們都瘋狂了！

2019-07-01 09:47

學生實習 「提供勞務就須給薪」

2019-07-01 00:33

醫病天地／指甲 可觀察體內器官變化

2019-06-30 23:20

酒測新制上路傳含硬幣可干擾酒測 醫師：沒用

2019-07-01 09:17

遭疑只幫越南印尼防登革熱 疾管署急澄清

2019-07-01 00:00

生態危機致使南澳青毛蟹早熟？ 母蟹提早在溪流抱卵

2019-06-30 22:49

北捷夏夜星空號上路 7月起看得到麻吉貓

2019-06-30 21:56

批中央登革熱「一國兩制」 韓國瑜：沒感覺特別照顧

2019-07-01 09:33

【她們的世界】陳姵穎／白芳綺，以「小菜」點綴生活之美

2019-07-01 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top