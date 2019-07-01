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暑假學子上網高峰期 警籲4要點避陷阱

2019-07-01 13:27中央社 台北1日電

暑假到來，也是許多青年學子使用網路的高峰期，北市警方今天表示，如何讓孩子遠離網路誘惑，親子們可掌握包括制定上網時間等4要點，相互討論出適合且安全的上網方式。

台北市警察局婦幼警察隊今天發布新聞稿表示，許多青少年常利用假期上網玩遊戲，或透過交友軟體結識網友，但稍有不慎就可能誤交損友或遭欺騙，但一味禁止上網容易導致子女反彈，建議家長們可掌握4要點，讓孩子遠離網路的誘惑。

首先，親子可討論制定雙方都能接受的上網時間，不影響生活作息，以建立良好的時間觀念。

其次，教導孩子學習安全的網路交友行為。包括不暴露過多個資，也不傳送裸露影片、照片，避免造成人身安全威脅；不隨意與網友約見面，若要見面應選擇公開場所和避免單獨赴約；青少年外出時應告知家長時間、地點並保持連繫；與網友見面時，不隨意食用對方所給予的飲料及食物，以避免遭下藥；提高警覺心，避免與網友獨處或至偏僻無人的場所。

婦幼警察隊提醒，第3點則是要多關心子女上網過程，多傾聽、少訓誡，避免用批判性言語破壞親子關係。

最後，則是要花時間陪伴孩子，培養他們對真實世界的興趣，勿將重心都放在虛擬的網路世界中。

婦幼警察隊呼籲，家長透過和子女相互討論，共同找出適合且安全的上網方式，可減少孩子可能因害怕責罵而不願向父母坦誠，以避免憾事發生。

警察親子

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