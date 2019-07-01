暑假搭台灣觀巴限量優惠 三人同行一人免費

2019-07-01 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今年為交通部觀光局小鎮漫遊年，為配合暑假旺季，台灣觀巴推出「2019年歡度暑期經典旅遊－三人同行一人免費」優惠活動，7月1日至9月30日止，每月限量35份，民眾可多加利用。

為提供國內外旅客在台灣的便利觀光旅遊服務，由觀光局輔導20家旅行業者依自由行旅客需求，成立台灣觀巴品牌。規畫83條半日、一日及多日遊行程的套裝旅遊產品，集合全台灣各大景點，不僅天天出發，市區定點、飯店、機場、車站接送彈性十足，一至四人即可成行的彈性出團，並享受保險、全程導覽介紹，包含中、英、日、韓四國語音導覽及車上配備免費無線wifi等貼心服務。

為配合暑假旅遊旺季，鼓勵民眾搭乘「台灣觀巴」三五好友一同出門前往2019台灣經典小鎮旅遊，台灣觀巴這次特別推出「2019年歡度暑期經典旅遊－三人同行一人免費」優惠活動，活動時間為7月1日至9月30日止，每月限量35份，數量有限，送完為止，詳細活動辦法請上台灣觀巴官網及臉書粉絲團查詢。