秋行軍蟲通報人注意 防檢局今寄獲獎通知

2019-07-01 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



秋行軍蟲災害緊急應變小組今天說明，統計至6月30日止，全台秋行軍蟲發生案例確認有183件，其中有136件經通報確認，每件獎勵金為新台幣1萬元，防檢局將發出136萬元，包括最早在飛牛牧場發現秋行軍蟲幼蟲的民眾。

應變小組表示，現已執行銷毀81件，噴藥防治98件，合計179件。而為掌握秋行軍蟲防治關鍵時期，鼓勵民眾於發現秋行軍蟲蹤跡時即時通報，自108年6月8日至21日通報獎勵期間截止，依秋行軍蟲通報獎勵要點規定，通報經確認為秋行軍蟲者，每件獎勵金為新台幣1萬元，統計共計136件，包括經由農作物天然災害即時回報APP者14件，防檢局免付費通報專線、防疫小尖兵FB及LINE@等計70件，各區農業改良場通報30件，地方政府通報21件，民眾透過媒體通報1件（飛牛牧場案）。相關通報獎勵金案件對於獲獎者於今天寄出通知，並依據所得稅法第88條規定發給獎勵金。

應變小組再次強調，目前仍處於緊急防治階段，防疫作為不可鬆懈，民眾如發現秋行軍蟲蹤跡，請主動進行通報，只要民眾努力通報，政府即時防治，即可遏止秋行軍蟲大肆擴散蔓延危害。

應變小組同時籲請農民加強田間巡檢，撿除卵塊幼蟲，巡檢時，隨身帶著垃圾袋，發現疑似卵塊、蟲體隨手摘除銷毀，而巡檢3個重點則包括：（一）目視葉片是否有被危害狀，尤其注意看心葉生長點及部位，再靠近檢視是否有蟲糞（二）巡視下位葉是否有卵塊，檢視葉片是否有被幼齡蟲啃食透明狀痕跡（三）成熟植株仔細查看玉米穗被鑽蛀孔洞及蟲糞，再撥開玉米穗詳細檢查。