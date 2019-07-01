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安心專線改碼了 打1925心理諮詢免付費

2019-07-01 13:03中央社 台北1日電

衛福部部長陳時中。記者黃義書／攝影
衛福部部長陳時中。記者黃義書／攝影
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衛福部安心專線107年服務超過7萬人次，也及時阻止自殺案件480件，挽救許多生命。為了方便民眾記憶，安心專線從今天起改碼為1925（依舊愛我），持續提供24小時心理諮詢服務。

衛生福利部安心專線自民國94年開通，提供民眾重要的傾聽管道，陪伴度過心理低潮危機，也肩負自殺危機處理、聯繫警察機關進行緊急救援的任務。

衛福部上午舉行記者會，宣布安心專線改碼。部長陳時中致詞時表示，衛福部有許多專線，過去安心專線為0800788995，長達10碼，民眾不好記憶。為了幫助記憶，將專線改碼為1925，取其諧音為「依舊愛我」，這是非常重要的專線，「一通電話可能就是一條人命」。

根據統計，107年安心專線進線者年齡層以25至44歲居多，協談內容主要問題以生活適應居多。每年服務人次從94年共2萬7926人次，提升至107年7萬8108人次。

承辦安心專線業務的台北市生命線協會主任蘇達筠表示，107年度篩檢出有自殺意念的電話通數為1萬2912通，並即時阻止自殺危機案件共480件，相較98年141件增加339件，顯示安心專線已經逐漸成為民眾信賴的心理諮詢專線，也發揮自殺防治功能。

陳時中表示，有時候自殺意念就是突然一個念頭轉不過來，如果民眾發現周遭人需要心理諮商資源的協助，也可透過安心專線得到資源，幫助民眾轉念。

衛福部心理及口腔健康司長諶立中表示，專線服務主要提供一般輔導、自殺評估、依民眾需求的相關資訊，也會轉介醫療單位資訊。有需要的民眾，可直接利用市話及手機撥打「1925」。

安心專線為24小時服務專線，今天正式改碼後，初期會同時使用1925及0800788995雙軌服務，預計今年12月20日正式單軌使用1925號碼。

衛福部生命線

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