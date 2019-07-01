水稻保險理賠「係金A」 雲林有農民領到了

2019-07-01 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



農委會與保險公司推出「水稻區域收穫農作物保險」，2017年二期稻作試辦至今，雲林縣已有49件成功理賠，雲林縣府農業處副處長陳炳坊表示，水稻保險理賠「係金A」，二期稻作即將開始申請，扣除中央、縣府補助，農民僅需負擔1城保費，呼籲農民踴躍投保。

雲林縣一期稻作面積約3萬公頃、二期稻面積約1萬5千公頃，雲林縣農業處農業團體輔導科長蔡蘭芬表示，水稻保險費每公頃約4千4百多元至4千6百多元，屬區域型收穫保險，以各鄉鎮市為一區，無論是天然災害或病蟲害，造成該鄉鎮平均收穫短缺於前5年的平均收穫量，不須現場勘，該鄉鎮有投保的全部予以理賠。

蔡蘭芬表示，農民對水稻保險大多持觀望態度，不相信真的會理賠，投保意願不高，但去年北港鎮水稻一期作已成功理賠一件、崙背鄉理賠48件，且現在投保，農委會補助50%保費、雲林縣政府加碼補助40%，農民僅需負擔10%，花小錢就能獲得保障，相當划算。

陳炳坊表示，今年一期稻投保面積僅1661公頃，占全縣面積約5%，已進入插秧期的二期作容易遭受天然災害威脅，呼籲農民踴躍投保。