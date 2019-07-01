水稻保險理賠「係金A」 雲林有農民領到了
農委會與保險公司推出「水稻區域收穫農作物保險」，2017年二期稻作試辦至今，雲林縣已有49件成功理賠，雲林縣府農業處副處長陳炳坊表示，水稻保險理賠「係金A」，二期稻作即將開始申請，扣除中央、縣府補助，農民僅需負擔1城保費，呼籲農民踴躍投保。
雲林縣一期稻作面積約3萬公頃、二期稻面積約1萬5千公頃，雲林縣農業處農業團體輔導科長蔡蘭芬表示，水稻保險費每公頃約4千4百多元至4千6百多元，屬區域型收穫保險，以各鄉鎮市為一區，無論是天然災害或病蟲害，造成該鄉鎮平均收穫短缺於前5年的平均收穫量，不須現場勘，該鄉鎮有投保的全部予以理賠。
蔡蘭芬表示，農民對水稻保險大多持觀望態度，不相信真的會理賠，投保意願不高，但去年北港鎮水稻一期作已成功理賠一件、崙背鄉理賠48件，且現在投保，農委會補助50%保費、雲林縣政府加碼補助40%，農民僅需負擔10%，花小錢就能獲得保障，相當划算。
陳炳坊表示，今年一期稻投保面積僅1661公頃，占全縣面積約5%，已進入插秧期的二期作容易遭受天然災害威脅，呼籲農民踴躍投保。
雲林縣斗南鎮凡與農會契作越光米，連原本10%的自付保額都由農會買單，企劃稽核部主任張耀裕表示，雖然2年來都沒有農民領過，但保險就是至少有基本保障。
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