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全林免費Wi-Fi全面斷線 北捷今終止契約沒收保證金

2019-07-01 12:19聯合報 記者翁浩然╱即時報導

全林實業公司去年元旦起正式在全線車站及列電聯車內提供的「Free AD WiFi...
全林實業公司去年元旦起正式在全線車站及列電聯車內提供的「Free AD WiFi」25日無預警宣布暫停服務，繼列車斷訊後，站內也於今天斷訊。圖／聯合報系資料照片
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北捷運公司與全林實業公司合作，去年元旦起正式在全線車站及列電聯車內提供「Free AD WiFi」免費無線網路服務，但上個月25日卻無預警宣布暫停服務，北捷雖要求全林3天內改善，但全林繼25日停止列車Wi-Fi後，今天車站內Wi-Fi也斷訊；對此，北捷表示，全林違反契約，今天起終止雙方契約並沒收履約保證金。

根據北捷統計，使用全線車站及列電聯車內免費Wi-Fi的民眾，使用人數一天平均約7萬人次，占北捷平均日運量210萬人次的3.6%。

北捷表示，全林提供的列車內、車站內Wi-Fi近日來陸續斷線，並未依照日前要求恢復訊號，因此今天起終止雙方契約並沒收履約保證金；北捷列車內雖已無Wi-Fi可用，但全車站已透過北市資訊局啟動「TPE-Free」免費無限上網熱點替代。

全林表示，去年原本預期使用量可從北捷日均運量的3%提升到10到15%，事實上3月已從起初的3%提高為5%，但4月下旬起卻接連遇到各家電信公司推出低價499元網路吃到飽等方案，可能因此降低北捷免費Wi-Fi使用量。

全林指出，去年經營至今，每月約賠500多萬元，如今預估損失已達1億元，「實在是經營不下去才決定退場」，先前繳交的履約保證金接近500萬元，也只能依約讓北捷沒收。

北捷列車吃到飽

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