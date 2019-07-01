歷經超過22年努力 陳吉仲今宣布口蹄疫拔針成功

2019-07-01 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



今天台灣口蹄疫拔針滿一周年，農委會將依規定，於9月前向世界動物衛生組織（OIE）申請口蹄疫非疫區。本報資料照片 分享 facebook 今天台灣口蹄疫拔針滿一周年，農委會將依規定，於9月前向世界動物衛生組織（OIE）申請口蹄疫非疫區，若經審核通過後，OIE明年5月宣布台灣成為口蹄疫非疫區。

農委會上午記者會回顧台灣民國86年爆發口蹄疫疫情。農委會主委陳吉仲說，台灣本島、澎湖、馬祖口蹄疫拔針成功，口蹄疫在台灣歷經22年，國內養豬戶從2萬5000多家，現在7200多家，他家就是被減少的那一家，口蹄疫一年造成1700億元損失，顯示疫情對產業是巨大的。

陳吉仲表示，防疫工作不是口蹄疫拔針後就結束了，除了口蹄疫以外，還有非洲豬瘟。他說，國際肯定台灣非洲豬瘟防疫，跨部會、邊境防疫滴水不漏，境內也全面提高生物安全，包括在運豬車全面加裝GPS。他說，後續不是拔針後就結束了，拔針後各項防疫工作才正要開始。

陳吉仲指出，未來會與環保署討論，畜牧業的排泄物未來由農委會負責，才能解決畜牧業面臨的環保問題。未來畜牧業會朝專區方式發展，台灣的人口與都市成長，不容易讓畜牧業者在各地做畜牧場，未來畜牧業會繼續產官學合作，持續與各貿易國談後續出口，口蹄疫拔針後，接下來要清除的是傳統豬瘟。

農委會副主委黃金城表示，歷經二十二年三個月二十天，花了這麼長時間清除口蹄疫，到6月30日已經完成所有程序，會盡快提出申請。