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雲頂世界夢號首航高雄 估計可帶進1.6億觀光財

2019-07-01 12:05聯合報 記者王昭月╱即時報導

雲頂郵輪集團以高雄為母港的星夢郵輪「世界夢號」今日首航，這艘排水量萬噸15的頂級郵輪，刷新台灣港群母港郵輪最高噸位的紀錄，更以首創「母港兼掛靠港」全新模式經營基隆、高雄雙港，今年暑期 限定3航次攜帶超過萬名外籍旅客訪台，預計創造高達新台幣1.6億元的觀光效益。

雲郵輪集團深耕臺灣市場逾20年，創始品牌「麗星郵輪」，曾造訪基隆、高雄、臺中、臺南、花蓮、澎湖、金門以及馬祖等多個台灣重要港口，今年擴大佈局規模，首度規劃高端品牌「星夢郵輪」旗下世界夢號」來台。

雲頂香港副行政總裁兼執行董事林拱輝先生表示，雲頂郵輪集團為促進臺灣躍升亞洲第二大郵輪客源市場而努力，對台灣郵輪產業的未來充滿期待，將持續投入新船建造，擴充旗下3大品牌成為最為現代化的環球船隊，明年3月至10月，進一步增加星夢郵輪在台運營至10 個航次，預計為台灣帶來超過4萬名外籍旅客。」

交通部長林佳龍與高雄市長韓國瑜及市府一級首長上午參與這場首航盛會，林佳龍表示，世界郵輪發展蓬勃，台灣位在東北亞、東南亞的樞紐地位，未來商機可期。他說，過去交通部航港局奠基下，每年已有100人次郵輪觀光人次，今年起相信可有可為。尤其雲頂集團推行母港與掛靠港的全新模式，產值更大，中央希與地方合作，讓台灣的跳島旅遊就猶如世界夢號一樣，航向世界。

高雄市長韓國瑜表示，世界夢號首航選在高雄，高雄市十分歡喜，未來郵輪把人帶進來，我們負責讓遊客有愉快的旅遊回憶，讓他們下一次還想再來，身為地方政府，高雄打造更舒適的旅遊環境，相信未來的觀光市場更指日可待。

今年星夢郵輪「世界夢號」以業界首創「母港兼掛靠港」的全新模式營運，7月1日、7月8日以及8月26日將分別以高雄、基隆作為母港，每航次均引領超過4000名臺灣旅客前往那霸、石垣島兩大日本知名勝 景，同時攜帶逾3000名外籍旅客造訪台灣，6天5夜的行程將前往日月潭、阿里山及臺北101等臺灣著名景點。

「世界夢號」3航次估計帶來新臺幣1.6億元的經濟效益，常駐基隆的麗星郵輪「寶瓶星號」，每年在台灣採購的油、水以及民生必需品更達新台幣1.8億元，每年在台碼頭碇泊費亦達到了新臺幣1.8億。

雲頂香港副行政總裁兼執行董事林拱輝（右）表示，雲頂郵輪集團為促進臺灣躍升亞洲第二...
雲頂香港副行政總裁兼執行董事林拱輝（右）表示，雲頂郵輪集團為促進臺灣躍升亞洲第二大郵輪客源市場而努力。記者王昭月／攝影
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雲頂集團世界夢號首航高雄，估計可帶來1.6億觀光效益。記者王昭月／攝影
雲頂集團世界夢號首航高雄，估計可帶來1.6億觀光效益。記者王昭月／攝影
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郵輪基隆韓國瑜

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