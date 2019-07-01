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108年大學指考物理科試題與解答（含非選）

指考物理／補教：考題總字數居歷年之冠 估五標提升

2019-07-01 11:54聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

108學年度指定科目考試7月1日至3日舉行，上午指考第一天考物理、化學、生物。 ...
108學年度指定科目考試7月1日至3日舉行，上午指考第一天考物理、化學、生物。 圖／聯合報系資料照片
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大學指考登場，第一科考物理，共2萬2047人報考。儒林補習班物理老師李宏泰分析，物理科難易度和去年差不多，但因總字數提升，需耐心閱讀，再加上推甄落榜生多可能讓高分群增加，台北市補教協會預估今年五標分數會上升。今年五標預估為頂標83分、前標73分、均標54分、後標37分、底標27分。

李宏泰說，新課綱的素養導向明顯反映在物理科。今年應該是試卷總字數最多的一年，需要耐心讀完題目。實驗題也大幅度增加，從過去只考在非選，今年有3題出現在選擇。但實驗題考的是模擬考經常出現的考題「惠司同電橋」。

李宏泰說，今年最難的一題是非選第二題，和去年一樣把最難放壓軸。該題考光學鑷子，要結合高三近代物理，高二動量畫圖，以及光學折射概念，才能答題。該題列式繁雜，且在做圖上非常不容易，若是圓畫不圓，就很容易被扣分。

李宏泰說，生活時事題也變多，包括上月剛升空的人造衛星福衛七號，就是第10題考題，搭配萬有引力來考。台灣傳登革熱疫情，電蚊拍也入題，考電場和導體概念。另外，太陽帆計畫也入題，主要是考利用近代物理光子反射造成的光壓。

‧ 108年大學指考物理科試題與解答（含非選）

考題福衛七號

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