對高雄登革熱漠不關心？ 陳時中：不能這樣亂講話

2019-07-01 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜昨天在新竹縣造勢活動上指出，去年印尼和越南爆發登革熱，中央派衛福部疾管署到兩地出錢、出力、出經驗，但對高雄疫情漠不關心。疾管署昨天深夜火速發布新聞稿表示絕無此事，衛福部長陳時中今天上午出席活動也不客氣回應：「不能這樣亂講話。」

媒體報導，韓國瑜昨天於新竹縣造勢活動致詞時表示，去年印尼及越南爆發登革熱，政府派疾管署到兩地出錢、出力、出經驗，卻對高雄登革熱漠不關心。

衛福部長陳時中今天上午出席活動前，先接受媒體採訪。針對此事，他說：「不能這樣亂講話。」已提供高雄市相關的防疫準備，如果使用還有需要，只要高雄市提出計畫申請，衛福部都會支持。

關於高雄市的登革熱防疫費用審查，陳時中說，他都利用周日加班替高雄定案簽文，過去的費用審查速度也沒這個快，這是因為他不想讓政治口水遮掩了防疫的重要性，雖無必要，但他要證明防疫不分藍綠，中央和地方是一體的。

陳時中說，疾管署上周也派中區及南區專家赴高雄市提供專業協談，另派651人次進行支援，可見「衛福部全力支持。」

疾管署昨天深夜發布新聞稿也說，高雄市5月底發生入夏以來首例登革熱，該署即動員高屏區管中心人力協助高雄市的防疫人員進行孳生源檢查與疫情分析，假日也沒有停止，還調派北中南區人員共同南下協助。

另外，國家衛生研究院也調派蚊媒防治研究中心人員支援高雄市的病媒蚊監測工作，掌握病媒蚊孳生分布狀況，以了解防治工作是否落實，其人員也已支援高雄市305人次。