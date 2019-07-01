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秈稻量多價格低 糧商不收 農民急得自己曬穀

2019-07-01 11:39聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣一期稻作進入收購期，秀水鄉、鹿港鎮等地農民反映今年秈稻(在來米)產量多、價格低，糧商倉容量有限，目前收購量少，有農民因乏人問津，急得自己趕快曬溼穀，今天彰化縣長王惠美、立委柯呈枋等人前往視察，農民大吐苦水，王惠美建議農糧署，應再擴大公糧收購，未來也應管制上游稻苗總量管制。

彰化縣政府與公所、農會等單位接獲農民反映，糧商不願收購一期秈稻，王惠美、柯呈枋、秀水鄉農會總幹事吳明信、秀水鄉長林英嘉、與農糧署中區分署饒美菊、縣議員凃淑媚、黃俊源等人今天到秀水鄉視察稻作收購情形。

有農民反映，最近幾天連問3家糧商希望快收已收割的稻作，但糧商意願不高，急得有農民自己趕快曬穀，仿彿回到早期傳統曬穀方式。

王姓農民表示，去年秈稻(在來米)溼穀一百台斤可賣到960元，甚至上千元，但今年南部收購價低了100、200元，甚至傳出有低到710元。

王惠美表示，因產量大增，價格跌，農民反映糧商不收秈稻，尤其近二天可能會再下雨，農民急著要收稻，又怕糧商不收，如果糧商收購意願低，希望農糧署再放寬收購，而且未來也應管制上游稻苗廠做總量管制，以免農民搶種，造成價格崩落，做白工。

饒美菊說，因去年秈稻價格好，農民的確有搶種情形，彰化縣種植量多了700公頃，今年秈稻種植量是 3281公頃，去年是2522公頃，由於農糧署早就開放登記公糧收購，並已截止登記，是否再放寬公糧收購，必須報請中央研究，會再協調糧商盡速進場以較好的價格收購民糧。

柯呈枋說，一期稻作的豐收，卻造成無人要收，除了要求農糧署等單位要快解決收購問題，平常也應建立產銷平衡機制。

吳明信說，糧商目前有倉容不足情形而影響收購，饒美菊說，若有倉容、烘乾問題，會協調各單位烘乾，絕不會讓農民稻子無處可烘。

也有農民反映，是不是政府進口太多國外稻米，造成本土稻米價格不好，吳明信說，的確因糧商會進口如泰米秈稻，以價格較低的泰國秈米混台灣本國米，會影響到台灣秈稻的收購量。

饒美菊說，政府每年進口14萬噸外國米，且65%由政府收購，只有35%由民間糧商收購，這幾年並未再增加進口外國米，不過也呼籲農民未來可種植收益好的特色品種，避免搶種秈稻。

彰化縣秀水鄉、鹿港鎮等地農民反映今年一期秈稻(在來米)產量多、價格低，糧商收購意...
彰化縣秀水鄉、鹿港鎮等地農民反映今年一期秈稻(在來米)產量多、價格低，糧商收購意願低，今天彰化縣長王惠美、立委柯呈枋等人與農糧署官員前往視察。記者林宛諭／攝影
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彰化縣秀水鄉、鹿港鎮等地農民反映今年一期秈稻(在來米)產量多、價格低，糧商收購意...
彰化縣秀水鄉、鹿港鎮等地農民反映今年一期秈稻(在來米)產量多、價格低，糧商收購意願低，今天彰化縣長王惠美、立委柯呈枋等人與農糧署官員前往視察。記者林宛諭／攝影
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彰化縣秀水鄉、鹿港鎮等地農民反映今年一期秈稻(在來米)產量多、價格低，糧商收購意...
彰化縣秀水鄉、鹿港鎮等地農民反映今年一期秈稻(在來米)產量多、價格低，糧商收購意願低，有農民因乏人問津，急得自己趕快曬溼穀，仿彿回到早期傳統曬穀方式。記者林宛諭／攝影
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