桃園宏其婦幼設乳房外科門診

2019-07-01 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市中壢宏其婦幼醫院7月起開設乳房外科門診，看診醫師蘇智銘是醫學博士，主要的服務項目為一般乳房疾病、乳房腫瘤篩檢及治療。

蘇智銘表示，去年3月一位48歲婦女發現乳房上方有硬塊，到他另一個門診進一步檢查確認罹患第二期乳癌，腫瘤已有3公分，隨即安排接受手術及化學治療，但治療期間頭髮一把一把掉，讓她相當沮喪。沒想到視髮如命的先生為了鼓勵她，竟說要陪她一起理光頭。

婦人最後還是阻止先生變光頭，「這種心和心的陪伴，我超感動」，婦人接受治療已一年多的時間，追蹤狀況良好，和感謝先生一路陪著他對抗病魔。

蘇智銘說，乳癌早已成為台灣女性健康第一大威脅，像婦人這樣的乳癌患者在台灣越來越多，篩檢是乳癌防治重要對策，依據衛福部死因統計及國民健康署癌症登記資料顯示，每10萬人口女性乳癌標準化發生率及死亡率分別為69.1%及12.0%，每年有逾萬位婦女罹患乳癌，超過2000名婦女死於乳癌，相當於每天約31位婦女被診斷罹患乳癌、6位婦女因乳癌而失去寶貴性命。

我國女性好發癌症排名第一位為乳癌，乳癌好發年齡為45至69歲之間，每10萬名婦女就有188至194人，好發年齡比歐美國家稍早。

宏其醫院指出，醫學實證，可以有效提早發現並改善預後的乳癌篩檢方法是乳房X光攝影，乳房鈣化點或腫瘤經由乳房X光攝影檢查而偵測，有機會發現無症狀的0期乳癌。根研究顯示，50歲以上婦女每1至3年接受1次乳房X光攝影檢查，可早期發現乳癌，可降低乳癌死亡率2至3成，因此國內於98年起，將原提供50至69歲婦女2年1次乳房攝影篩檢，全面擴大到45至69歲，另外，40至44歲婦女二等親內具乳癌家族史(指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌)自99年起提供篩檢服務。

乳房攝影是一種使用低輻射劑量X光透視乳房的技術，在嚴格執行品管的醫院檢查十分安全，它可以用來偵測乳房的鈣化點或腫瘤，發現無症狀的0期乳癌，是目前證實有效的篩檢工具。經由早期乳癌篩檢，及早檢出陽性個案，配合積極落實篩檢陽性個案追蹤及確診，後續給予適當轉介及積極治療，及早挽救寶貴生命。

宏其醫院表示，乳癌是全世界女性最常見的癌症，在台灣，近幾年來乳癌已經超越子宮頸癌，成為女性好發癌症的首位。可能因為環境、飲食生活習慣及健康生活型態的改變，乳癌發生率持續上升，除了初級預防，預防重於治療為一大方向外，如何落實二級預防「早期診斷、早期治療」已是台灣重大的公共衛生議題。