1天抽2包菸只睡3小時 30歲竟中風半癱臉歪斜

2019-07-01 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



30歲廖姓男子務農，有十多年菸癮，生活作息不正常、經常一天只睡3小時，有天晚上突然右半身癱軟，臉部歪斜流口水、右手無力，他原以為是太累，休息一晚後竟陷入昏迷狀態，隔天送醫診斷為出血性腦中風，手術後未積極治療、3個月無法行走、說話，經中醫針傷科和復健科聯手協助，半年後恢復到能說話表達意思，現在已不用靠助行器走路。

嘉義大林慈濟醫院表示，年輕型中風常指發生在40多歲以下病人，近年有逐漸攀升趨勢。中風常見發生因子有高血壓、高血脂、高血糖、抽菸等，臨床發現有很多中風患者都是老菸槍。

患者廖先生表示，過去農事過後休息時間，喜歡找朋友聚會，抽菸是聊天必備品。他從十多歲開始吸菸，到這次中風前每天得抽2包菸，第一次治療返家，長達3個月時間都沒有積極治療或復健，去年到大林慈濟醫院，透過中醫部阮膺旭醫師就診終於有明顯改善成果。

阮膺旭表示，抽菸容易導致脂質代謝異常、血液濃稠度升高、血管發炎、血管壁產生斑塊等後遺症，簡單說就是血管硬化，容易產生血栓，進而導致腦部血管阻塞，想要預防中風就得先戒菸。

針對中風病人後續治療，復健科提供肢體的復健和語言治療，能夠改善病人的關節靈活度和肌力。阮膺旭則提供中藥調養和針灸治療，對於廖先生易倦怠問題，給予補氣中藥。在其它症狀對治上，血管阻塞使用活血化瘀藥，血液濃稠度高則用躁濕化濁藥，可依病情開出適合病人專屬處方。