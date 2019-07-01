杜絕電子票重複用 7月起QR-Code搭台鐵「進出都要刷」

2019-07-01 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台鐵第四代票務系統自4月23日正式上線，已過兩個月，針對不足處陸續優化。台鐵說，今起持QR-Code票券掃描進站，進、出站都要刷；新版App同樣進化，餘票查詢時間範圍擴大、增加準點情形查詢功能等，提升民眾對列車掌握度。

先前立委李昆澤曾批評台鐵第四代票務系統上路後，逃票狀況嚴重，上線兩周就有4469張車票重複使用，質疑新票務系統有漏洞，希望能比照高鐵採用嚴謹驗票模式。

對此，台鐵局表示，今天起驗票模式從基本模式改為嚴謹模式，旅客持QR-Code票券進站，從「進、出站擇一刷卡」，改為「進、出站都要刷」。若系統偵測到重複刷（如一張截圖超過一人使用）便會將其擋下，了解情況後嚴重者依《刑法》偽造有價證券直接移送法辦，可處三年以上、十年以下有期徒刑，得併科3000元以下罰金，希望能有效防堵逃票。

台鐵局說，有設置電子票券閘門且有對號座列車通過的車站，今起皆改採嚴謹模式驗票，至於花東偏遠地區的車站，因為旅客數較少，安裝電子票券閘門效益低，目前進站仍是採人工辨識。不過，出站掃描時若被電子票券閘門查到進站未驗票，仍會被攔截，未來預計在現有立桿上加裝驗票機器，讓小站也能自動驗票。

此外，新版App「台鐵e訂通2019」同樣在7月陸續優化。台鐵局說，7月中前，餘票查詢功能將從四小時擴大到八小時；日後也能用App查詢列車準點情形，查看各站列車、上下行列車及正在運行班次行駛狀況。

台鐵局說，新增列車準點查詢功能，可依照車站或車次查詢列車行駛狀況，操作上如官網，只要輸入想要查詢的車站，App上就會顯示出相關車次準點或誤點狀況，讓旅客更能掌握時間。