蘇貞昌喝珍奶 實測紙吸管10分鐘的結論是這樣

2019-07-01 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



紙吸管會爛掉？蘇貞昌找珍奶「實測」10分鐘。圖／取自蘇貞昌Line 分享 facebook 限塑新制今正式上路，全國的公部門、學校、百貨公司、購物中心和連鎖速食店，內用餐飲不得提供一次性塑膠吸管。行政院長蘇貞昌則透過影片幫宣傳，影片中蘇貞昌與眾人在行政院大餐廳實測紙吸管喝珍奶，先是滿意地將紙吸管順利戳入杯中，環保署長張子敬則誇斜口容易吸到珍珠，而10分鐘後紙吸管還能繼續用。

「沒用過紙吸管，怎麼有資格要民眾改用紙吸管？」政府限塑拚環保，但因要改變民眾生活習慣，蘇貞昌今透過Line釋出紙吸管與珍奶的實測影片，並找來張子敬。第一關全員都順利將紙吸管戳入飲料杯，喝了幾口後，張子敬補充說，紙吸管底下是斜的，所以比較好吸，但也說自己戰戰兢兢。

實測10分鐘後，蘇貞昌依然順利用紙吸管喝珍奶，並滿意地說紙吸管「到目前為止還可以喔」。

對於拍片原因，蘇貞昌說，這個政策實施前，他請同仁買到市面上幾種台灣製造的紙吸管，並臨時找來張子敬一起試用，看看這些紙吸管到底有沒有不好戳、不好吸、15分鐘會爛掉等缺點。經過實驗證明，紙吸管材質堪用，雖然一定會造成不便，但地球只有一個，為了對環境更友善，他希望大家互相配合，也希望更多沒有規範到的店家自主加入行列，一起做環保。