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空汙過敏咳嗽病患日增 醫院診所推三伏貼搶商機

2019-07-01 09:20聯合報 記者周宗禎╱即時報導

近年因空氣汙染嚴重，經常咳嗽肺部敏感的人越來越多，加上許多公民營醫院鼓吹、不少診所也跟進宣傳，民眾開始流行在盛夏到醫院中醫診所買3伏貼藥材，或直接掛號請醫生幫忙貼，有些醫院每年都有數以百計民眾上門，商機漸增，台南市立安南醫院還要舉辦促銷活動送小禮物。

今年三伏貼日期，初伏頭一次貼是在7月12日到20日間；第二次中伏22日到8月10日；第三次末伏8月12日到20日。各家醫院收費方式與價格不同，有的需要掛號有的不需要掛號另收費，民眾可以事先查詢比較。

不過醫師提醒指出，三伏貼可提高抗病力，減緩肺部過敏性疾病發作頻率，不過孕婦、1歲以下小孩、嚴重心肺功能不足者，最好不要嘗試。

奇美醫學中心中醫部總醫師李俞生表示，「三伏貼」是中醫學對於慢性、虛寒性疾病的保養方法，已有悠久的歷史，清朝《張氏醫通》記載，寒性哮喘可以利用中藥外敷得到良好控制：「冷哮灸肺俞、膏肓、天突未有不應。夏月三伏中用白芥子塗法往往獲效。」而中醫在特定的節氣進行特定穴位的中藥敷貼是治療慢性呼吸系統疾病的獨特方法之一。

夏至是一年之中日照時間最長的一天，但一年中最熱的時候卻是夏至之後的第三個庚日開始，夏至之後雖然日照時間逐漸縮短，但陽氣仍然不斷積蓄，在夏至之後第三個庚日(三伏天)時陽氣續積達到高點，這時人體氣血趨向於體表、皮膚毛孔開張，有利於藥物滲透也有助於祛除邪氣。

李俞生指出，中醫會抓緊這段陽氣最旺盛的時節，配合使用辛散溫熱的中藥敷貼在人體背部的穴位，補充與激發人體的陽氣，兩者相輔相成，達到天人相應，既可趨除寒邪，又可提高身體的抗病力，進而減緩肺部過敏性疾病發作的頻率與嚴重程度。

「三伏貼」所使用的穴位敷貼藥材多選擇辛溫通絡的中藥調製而成，例如元胡、細辛、白芥子等等再加上生薑汁調製成膏狀，在背部膀胱經或督脈的穴位（如：大椎、定喘、風門、肺俞、脾俞、腎俞等）進行敷貼，這些辛溫走竄的藥物作用於皮膚可以達到溫通經絡、祛除寒邪與痰濁的功效。

穴位貼敷治療方法簡便，非侵入性又無毒副作用，易被小兒接受，但必須注意孕婦、一歲以下小孩、嚴重心肺功能不足、皮膚經短時間敷貼即會大量起泡者，不適合三伏貼灸治療，發燒和咽喉發炎等症狀必須痊癒後方可接受治療；治療期間並不妨礙其他藥物的正常使用。

三伏貼後應注意事項：敷貼當日一定要禁食生冷、油膩以及辛辣等刺激性的食物，以免影響治療的效果。若皮膚起紅腫、搔癢立刻撕下藥餅，並塗擦適當之消炎藥膏。

空氣汙染肺部過敏病患日增，醫院診所推三伏貼搶商機。圖/奇美醫學中心提供
空氣汙染肺部過敏病患日增，醫院診所推三伏貼搶商機。圖/奇美醫學中心提供
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三伏貼在一定時間特定穴位使用，許多民眾反映效果佳效果。圖/奇美醫學中心提供
三伏貼在一定時間特定穴位使用，許多民眾反映效果佳效果。圖/奇美醫學中心提供
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中醫中藥孕婦

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