這三天大低壓帶挾雨襲全台「午後雷陣雨一路下到晚上」

2019-07-01 08:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今各地多雲到晴，中央氣象局說，第四號颱風生成機率低，反而要留意菲律賓東邊有個大低壓帶，會為周二到周四帶來水氣，午後雷陣雨恐下到晚上才停止。

氣象預報員陳伊秀說，今上午各地多雲到晴為主，中南部及山區午後雷陣雨狀況明顯。到了下午，由於東南風強烈，會為南台灣及花東地區帶來持續性局部降雨。

溫度方面，陳伊秀說，各地高溫落在32到35度間，低溫26到27度，花東縱谷及高雄近山區平地有可能發布高溫警訊，溫度高達36度以上。

至於熱帶性低氣壓是否生成第四號颱風？陳伊秀說這個熱帶性低氣壓今清晨2時在恆春東南方700公里海面上，結構較為鬆散，越往西北邊走，環境場越不利於發展，有機會在白天降為一般低壓，發展成颱風機率低。

陳伊秀說，這個熱帶性低氣壓對台灣沒有直接影響，但會為花東地區及南部帶來水氣，今下午後有局部短暫陣雨發生機率，會持續整個晚上。

陳伊秀說，反倒是周二到周四，在菲律賓東邊海南島有個大低壓帶，帶來水氣較多，各地轉為不穩定天氣型態，午後雷陣雨範圍遍及各地，時間也會拖比較長，甚至會「一路下到晚上才停止」，南部、宜蘭、花蓮、台東其他時間也有局部短暫陣雨機率。

溫度方面，陳伊秀說不會降太多，各地高溫降1到2度，西半部仍維持32到33度高溫。