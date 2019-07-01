彭啟明：西南季風發展 周三、四以後帶來大量水氣

2019-07-01 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



菲律賓東方的熱帶低氣壓發展成颱的機率低，天氣風險管理公司總經理彭啟明說，本周要注意的是周三、四之後，暖濕的西南風將帶來很大量的水氣，不是只有午後陣雨，中、南部會有持續性的雨勢，北部午後雷陣雨也更明顯。

彭啟明說，目前這個熱帶性低氣壓，由於過去24小時環境條件不佳，發展為颱風的機會可說是越來越低，今明兩天逐漸進入巴士海峽可能就會消散，或是和南海的低壓帶整合，對台灣沒有直接影響。

他還說，周末有相當多的新聞提到菲律賓東方的熱帶性低氣壓可能成為颱風，其實是看到不同單位的預測，各個預測一致又有穩定的共同看法會較具參考價值。他說，每年有數百個這類系統發展，不要自己嚇自己，建議多參考氣象專業人員的看法。

彭啟明提醒，這周要稍微留意南海的低壓，這和颱風發展的低壓不大相同，主要是西南季風的發展，帶動南海這附近的低壓。留意周三、四之後，西南季風將整個大低壓帶北抬，暖濕的西南風將帶來很大量的水氣，天氣會轉為較不穩定。

他說，周一到周三是延續過去幾天的高溫炎熱，午後有局部雷陣雨的發展，周三、四開始就受到整個西南季風影響，不是只有午後陣雨，會有連續的對流雲系移入。

氣象局指出，今天風向將由偏南風轉為東南風，南部及花東不定時會有局部短暫陣雨，午後各地仍有機會出現短暫雷陣雨，其中機率較高的地方在中南部地區及北部山區、東半部山區，外出請記得攜帶雨具，留意短時強降雨、雷擊及強陣風等現象。

溫度方面，各地高溫約32至35度，尤其花東縱谷及高雄近山區平地仍有機會出現36度以上高溫，沒下雨時持續悶熱，外出請多補充水分並注意防曬。