抓準3要點 上合歡山免受停車之苦

2019-07-01 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



合歡山是登山、觀景和避暑的知名景點，但通往該地區的台14甲線沿途停車空間有限，暑假期間總被塞爆，南投客運考量遊客需求，原往返清境至松雪樓的6658A公車今起延駛至小風口，令高山旅遊網絡更臻完善；民眾平日只要抓準「預約」、「準時」、「搭公車」3要點上山，就免受停車之苦。

台14甲線是霧社通往清境、合歡山武嶺、松雪樓等地的主要幹道，週末和暑期時人車總爆量，停車空間不足、道路塞成停車場等司空見慣；近期武嶺和松雪樓2處停車場整修，停車問題雪上加霜，甚至頻有駕駛人因違停阻礙交通受罰。

南投客運為此向監理單位申請延駛6658A線19人座中巴公車，投客指出，6658A原從清境國民賓館至松雪樓，停靠青青草原、松崗、翠峰、武嶺等地，為服務遊客、改善當地停車，今起從松雪樓延駛新增石門山、合歡山管理站和小風口3站。

而6658A路線公車每日行駛，全天共往返6班次，去程從清境國民賓館至小風口，發車時間為上午8時20分、11時及下午2時30分；回程則在上午9時40分、中午12時40分及下午3時50分，從小風口發車返回清境地區。

南投客運表示，除服務一般遊客，更便利到合歡群峰登山、健行或賞杜鵑的遊客，免去停車不易而違停受罰情事，而目前單程全票95元、半票48元；另因座位有限，平日採預約優先搭乘制，例假日則不受理預約，預約洽049-2984031分機32。