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抓準3要點 上合歡山免受停車之苦

2019-07-01 07:41聯合報 記者賴香珊╱即時報導

合歡山是登山、觀景和避暑的知名景點，但通往該地區的台14甲線沿途停車空間有限，暑假期間總被塞爆，南投客運考量遊客需求，原往返清境至松雪樓的6658A公車今起延駛至小風口，令高山旅遊網絡更臻完善；民眾平日只要抓準「預約」、「準時」、「搭公車」3要點上山，就免受停車之苦。

台14甲線是霧社通往清境、合歡山武嶺、松雪樓等地的主要幹道，週末和暑期時人車總爆量，停車空間不足、道路塞成停車場等司空見慣；近期武嶺和松雪樓2處停車場整修，停車問題雪上加霜，甚至頻有駕駛人因違停阻礙交通受罰。

南投客運為此向監理單位申請延駛6658A線19人座中巴公車，投客指出，6658A原從清境國民賓館至松雪樓，停靠青青草原、松崗、翠峰、武嶺等地，為服務遊客、改善當地停車，今起從松雪樓延駛新增石門山、合歡山管理站和小風口3站。

而6658A路線公車每日行駛，全天共往返6班次，去程從清境國民賓館至小風口，發車時間為上午8時20分、11時及下午2時30分；回程則在上午9時40分、中午12時40分及下午3時50分，從小風口發車返回清境地區。

南投客運表示，除服務一般遊客，更便利到合歡群峰登山、健行或賞杜鵑的遊客，免去停車不易而違停受罰情事，而目前單程全票95元、半票48元；另因座位有限，平日採預約優先搭乘制，例假日則不受理預約，預約洽049-2984031分機32。

今年研議且實施延駛增站，就是盼改善當地難停車、道路塞成停車場及違停受罰等問題；同時也籲民眾多利用平日上山，善用預約機制，且循預定時間提前抵達站點，將車輛停在當地停車腹地較廣處，再轉搭公車上山登山、健行或賞花均毋須擔心汽車無處停的窘境。

合歡山每逢假日人車爆量，南投客運今起延駛6658A公車至小風口助疏運，也改善當地...
合歡山每逢假日人車爆量，南投客運今起延駛6658A公車至小風口助疏運，也改善當地停車問題。圖／警方提供
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南投客運6658A線公車今起從清境國民賓館延駛至小風口，想到合歡群峰登山、賞花觀...
南投客運6658A線公車今起從清境國民賓館延駛至小風口，想到合歡群峰登山、賞花觀景的遊客，尤為便利。圖／報系資料庫
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合歡山是國際知名景點，南投客運6658A線公車今起將延駛至小風口，對欲到合歡群峰...
合歡山是國際知名景點，南投客運6658A線公車今起將延駛至小風口，對欲到合歡群峰登山、健行或賞杜鵑的遊客，尤為便利。圖／報系資料庫
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南投客運6658A線公車今起從清境國民賓館延駛至小風口，善用平日預約，準時抵站點...
南投客運6658A線公車今起從清境國民賓館延駛至小風口，善用平日預約，準時抵站點享受搭公車服務，就毋須擔心停車問題。圖／報系資料庫
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合歡山每逢假日人車就爆量，台14甲線沿途停車空間有限，南投客運今起延駛6658A...
合歡山每逢假日人車就爆量，台14甲線沿途停車空間有限，南投客運今起延駛6658A公車至小風口，盼改善當地停車問題。圖／南投客運提供
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合歡山是登山、觀景和避暑的知名景點，但台14甲線沿途停車空間不足，南投客運為此延...
合歡山是登山、觀景和避暑的知名景點，但台14甲線沿途停車空間不足，南投客運為此延駛6658A線公車，盼改善當地停車問題。圖／南投客運提供
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清境公車合歡山

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