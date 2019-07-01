吳德榮：第四號颱風生成機率降低 外圍環流仍帶陣雨

2019-07-01 07:34 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



大家關心今年第四號颱風是否要生成或侵台，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」說，最新（1日2時）中央氣象局潛勢預測圖顯示，這個熱帶性低氣壓今（1日）將進入巴士海峽，發展成颱風的機率降低。不過，今明兩天其外圍環流將逐漸給台灣東半部及南部帶來局部陣雨的機率。

吳德榮表示，最新（30日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明（1、2日）兩天熱帶性低氣壓接近並通過巴士海峽，東半部、南部有局部陣雨，西半部午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。今天各地晴朗炎熱，要注意防晒、防中暑。北部氣溫約在25至36度、中部25至35度、南部25至36度、東部24至35度。

值得注意的是，他說周三（3日）至下周日（7日）大氣環境轉為西南風，挾帶南海輸送而來的低層水氣，天氣不穩定；午後對流旺盛、易有劇烈降雨，要注意氣象局的特報；迎風面的西南部，因地形造成輻合作用，在其他時段也會帶來局部陣雨或雷雨的機率。

氣象局指出，今天（7月1日）風向將由偏南風轉為東南風，南部及花東不定時會有局部短暫陣雨，午後各地仍有機會出現短暫雷陣雨，其中機率較高的地方在中南部地區及北部山區、東半部山區，外出請記得攜帶雨具，留意短時強降雨、雷擊及強陣風等現象。

溫度方面，各地高溫約32至35度，尤其花東縱谷及高雄近山區平地仍有機會出現36度以上高溫，沒下雨時持續悶熱，外出請多補充水分並注意防曬。

氣象局說，位於南海的低壓帶周二至周四逐漸西行北抬，低壓帶內的暖濕空氣將順著偏南至西南風進入台灣，各地天氣更為不穩定，南部及東半部地區整天都有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，午後這段期間的降雨會較全面而明顯，至於其他地區午後雷雨將發展的早、結束的晚，降雨時間長，午後各地都有機會出現短時強降雨所造成的局部大雨甚至豪雨，請多留意。