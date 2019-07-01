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指考生物／逐字閱讀 不可「帶過就好」

2019-07-01 07:19聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

指考生物科，補教老師劉旭表示，切記要逐字閱讀，千萬不可以「帶過就好」。生物科畢竟在記憶層次上頗為重要，往往一兩個字的差異就會造成答案改變，例如「甲狀腺」和「副甲狀腺」，「腎上腺皮質」和「腎上腺髓質」等。

另外，劉旭說，生物科考題大約50分鐘可以完成，剩下的時間不是交卷了事，而是要再檢查二至三次，看是否有誤會題意，或是弄錯名詞等。

指考今天登場。本報資料照片
指考今天登場。本報資料照片
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劉旭表示，生物學科在指考是有志於醫學相關科系學生的重點科目，分數相對於其他科目而言，要拿滿分極為困難，但要拿高分則是比想像中簡單，其中記憶對於生物科仍是相當重要，即便近年計算分析等題目比重提升，但有扎實的基本生物學知識才有後續分析的能力。

劉旭說，高三選修生物第11章至第13章，主題內容為遺傳、分子生物學、演化及生態保育，這三章的範圍約莫每年都有25至35分左右的分量，且分布在各種題型。其次為動物生理學，高三選修生物第五章至第十章，每年約有20至30分左右的分量，其中尤其第九章神經與內分泌以及第十章防禦系統最為重要，這兩章因為作用複雜，難度高而有鑑別度而易受青睞，第十章則因為每年各種傳染疾病產生而有時事題。

至於時事題，劉旭提醒考生特別注意非洲豬瘟、基因編輯嬰兒、外來種秋行軍蟲的議題。另外，最好能將每個名詞定義弄清楚，例如「血液」、「血漿」、「血球」和「血清」，或是「抗體」、「抗原」等，這些往往會成為分數的關鍵。

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