指考化學／有把握的題目先寫 非選擇題不要空白

2019-07-01 07:18 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



指考今天登場。本報資料照片 分享 facebook 指考化學科，如何在短時間內建立觀念、統整知識，達成不可能的任務？補教化學老師王宇表示，加強閱讀速度，避免考試時因寫不完而扼腕；若遇到題目敘述冗長，應把握時間，發揮效率。

王宇表示，108國中會考考題字數又再創新高，也許今年化學考卷，可能會出現有別以往的張數，也就是說，指考偏向學測化，但指考深度不變，題目文字用量，圖表的用量相當巨大。萬一看到考卷上文字敘述冗長，考生要聚精會神，把重點抓出來，注意解題時間。

至於如何分配時間及規畫做題順序，王宇說，先把單選、多選、非選題目看過一遍，比較與平時模擬考的狀況，建議不要改變習慣，用最快速度 ，將有把握的題目作答完畢，留下15至20分鐘做困難的題目。遇到跟傳統題型不同或科學推理題時，要仔細閱讀題幹內容，尋找關鍵字和線索，同時連結該章節的內容，非選擇題千萬不要空白，指考範圍雖廣，但題目通常不會刁鑽，要相信自己平日的準備。

王宇表示，結合實驗情境的實驗考題不再只是純粹實驗操作內容，看圖表，尋找適當的數據代入公式得到答案，需延伸探究讓學生能將化學實驗與生活結合，解決生活上的問題。因此如何設計「實驗步驟丶選擇適合的儀器」也是考試的重點，建議考生於休息時間時複習實驗手冊出現過的儀器、操作上的注意事項（例如：酸鹼滴定丶有機合成丶三用電錶）。

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