指考物理／耐心讀題 福衛七號升空可能這樣考

2019-07-01 07:15 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



搭載福衛七號的獵鷹重型火箭6月25日在美國佛州甘迺迪太空中心發射升空。路透 分享 facebook

指考物理科最後衝刺， 北一女中物理教師簡麗賢提醒考生，要有耐心閱讀題目，這是「素養導向命題」之一的閱讀理解能力。試題素材引用生活情境或學術探究情境，取材自新聞報導、日常生活與科學研究等。例如6月25日發射升空的福衛七號氣象衛星，就是很好的時事新聞題，可能結合克卜勒行星運動定律和等速圓周運動而命題。

最近幾年大考中心預定的指考物理科，均標分數約55分以上，因此必然有一半以上的考題是基本且重要的概念題。

簡麗賢表示，基本概念包含克卜勒行星運動定律、靜力平衡的合力和合力矩為零、質心運動和動量守恆、角動量守恆、功能定理、位能與力學能守恆、一維彈性碰撞、理想氣體動力論、駐波、折射與全反射、光的干涉與繞射、電場與電位、電流與電阻、電流磁效應、電磁感應、光電效應、物質波、波耳氫原子理論、原子核與核衰變等主題，都是考前該瀏覽與回憶的重點，各找一題考古題診斷概念，應能掌握均標以上的分數，小心作答後，理想狀況可超越80分。

簡麗賢說，每年指考必有一題教材的實驗題，包括：歐姆定律搭配「惠司同電橋實驗」、駐波搭配「共鳴空氣柱實驗」、干涉繞射搭配「水波槽實驗」、折射全反射搭配「物質折射率測定實驗」、合力和合力矩搭配「力桌實驗」、電流磁效應搭配「電流天平實驗」，這些都是重要且基本的概念和實驗，考生應能清楚定義、學說、定律和現象，並能知道這些實驗步驟的意義，實驗誤差的原因，能知其然也知其所以然。