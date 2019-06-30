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生態危機致使南澳青毛蟹早熟？ 母蟹提早在溪流抱卵

2019-06-30 22:49聯合報 記者戴永華╱即時報導

最近正值宜蘭南澳青毛蟹繁殖季節，由於生態破壞及濫捕，物稀為貴，每斤價格喊到上千元，而且母蟹原本是降海後才受精抱卵，今年卻還沒降海，提早在溪流就已抱卵，生態危機致使母蟹早熟？國立宜蘭大學助理教授陳永松除了將進行毛蟹保育計畫，也呼籲護溪。

入秋常吃的大閘蟹是「中華絨螯蟹」，但南澳青毛蟹因為體色青綠，屬台灣原生種，正式名為「台灣絨螯蟹」，主要產於台灣東半部，西部僅在屏東縣四重溪及枋山溪偶有發現，尤以宜蘭南澳所產最有名，最近正值繁殖季節。

國立宜蘭大學生物技術與動物科學系助理教授陳永松表示，市售毛蟹是以野生捕撈為主，最主要的原因是毛蟹無法透過人工的方式繁殖蟹苗，由於毛蟹和鰻魚一樣，必須到河流的出海口產卵，而蟹苗是在海水中發育後，才會迴游到淡水溪流，有少部分的養殖場以捕撈的小毛蟹養大後販售，但數量不多。

他說，以前大南澳地區共有7處據點有在販售青毛蟹，但今年只剩2處有賣，數量明顯減少是事實，一方面可能是氣候異常影響繁殖，更嚴重是人為濫捕破壞生態，抱卵母蟹來不及產下下一代，就被抓去吃。

青毛蟹量少價揚，目前每斤賣到1千元，日前中部地區某知名地方人士一下單就20斤，大南澳休閒農業區主委葉武訓從中攔截10斤留在當地。他表示，前後買了四次放流，幫助這些青毛蟹交配、降海，產下毛蟹寶寶；奇怪的是，今年毛蟹降海抱卵時間比往年晚了將近1個月，而且有些母蟹不是降海後抱卵，而是在溪流階段就提早抱卵，是否因為感受生態危機，使得母蟹提早早熟，急著生出下一代。

陳永松將展開南澳青毛蟹復育計畫，調查了解數量減少成因，大南澳休區配合從旁協助，同時也呼籲政府配合護溪。縣政府農業處表示，幾年前南澳曾經護溪了幾年保育生態，是否要重啟護溪行動可以討論，這是對生態很有意義的事。

為搶救原生種「青毛蟹」留在南澳當地，宜蘭大南澳休閒農業區主委葉武訓買下毛蟹，帶著...
為搶救原生種「青毛蟹」留在南澳當地，宜蘭大南澳休閒農業區主委葉武訓買下毛蟹，帶著民眾到出海口的潟湖放流，讓母蟹好好產下蟹苗，繁殖下一代。 記者戴永華／攝影
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為搶救原生種「青毛蟹」留在南澳當地，宜蘭大南澳休閒農業區主委葉武訓買下毛蟹，帶著...
為搶救原生種「青毛蟹」留在南澳當地，宜蘭大南澳休閒農業區主委葉武訓買下毛蟹，帶著民眾到出海口的潟湖放流，讓母蟹好好產下蟹苗，繁殖下一代。 記者戴永華／攝影
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為搶救原生種「青毛蟹」留在南澳當地，宜蘭大南澳休閒農業區主委葉武訓買下毛蟹，帶到...
為搶救原生種「青毛蟹」留在南澳當地，宜蘭大南澳休閒農業區主委葉武訓買下毛蟹，帶到出海口的潟湖放流，讓母蟹好好產下蟹苗，繁殖下一代。 記者戴永華／攝影
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為搶救原生種「青毛蟹」留在南澳當地，宜蘭大南澳休閒農業區主委葉武訓買下毛蟹，帶著...
為搶救原生種「青毛蟹」留在南澳當地，宜蘭大南澳休閒農業區主委葉武訓買下毛蟹，帶著民眾到出海口的潟湖放流，讓母蟹好好產下蟹苗，繁殖下一代。 記者戴永華／攝影
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