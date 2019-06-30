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18名空服員報到卻罷飛？民航局：罷工後找業者釐清

2019-06-30 21:54聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

長榮航空空服員罷工第11天，昨天簽署團體協約第一項「禁秋後算賬」條款即觸礁，因桃園市空服員職業工會要求不能懲處18名有「罷飛」疑慮的空服員，長榮則堅持「決不寬貸」，已暫記曠職等待調查。對此民航局表示，現階段以應變為主，罷工結束後將找業者釐清整起事件。

桃空職工6月20日當天發出下午4時發動罷工的簡訊，內文提及「下午4時以後報到的勤務一律不得提供勞務」。但當天下午4時30分飛浦東、下午4時40分飛香港的班機，分別有12名及6名空服員已於下午2時30分及2時40分前正常報到，日支費也開始起算，最後卻不進機艙執行安全檢查，甚至待在空橋自拍上傳網路，下午4時一到即宣布加入罷工。

長榮緊急找來備用組員上機，飛香港航班因而延誤將近1小時，飛浦東航班延誤逾2小時，影響超過500名乘客。此18名空服員並非下午4時以後才報到，是否合法罷工尚有疑慮，長榮認定其為「擅離職守」，暫記曠職等待調查懲處。

另有7名空服員罷工當天正在接受機型轉換訓練課程，在課程進行當中離開參加罷工，長榮同樣暫記曠職調查。

根據航空器飛航作業管理規則規定，乘客登機與離機時，應留置一定數量空服員在機艙內執行安全相關事宜，有國籍航空曾因班機故障先讓空服員下機，滯留整批旅客在機艙，因而遭民航局開罰20萬元。民航局表示，現階段以應變及疏運為主，罷工結束後，會釐清相關細節，請業者說明整起事件、當時應處、旅客處理以及公司內部作業程序。

長榮則表示，香港、浦東兩航班在空服員宣布罷工時，旅客尚未登機。

工會秘書長鄭雅菱說，簡訊明文下午4時罷工開始，表示空服員已取得合法罷工權；長榮記曠職有打壓之嫌，為凝聚空服員向心力，目前已搜集不少「團協簽約前才會結束罷工」的切結書，累計一定數量後將對外公布。

長榮空服員罷工進入第11天。記者曾增勳／攝影
長榮空服員罷工進入第11天。記者曾增勳／攝影
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罷工空服員長榮

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