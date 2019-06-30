擴大畫設五十二甲濕地「玩真的」？ 地主揚言抗爭不止

2019-06-30 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



內政部營建署2015年推動《濕地保育法》，擴大畫設全台濕地面積，其中宜蘭五十二甲濕地被畫為「國家級重要濕地」，範圍從原本不到60公頃擴大五倍到298公頃，幾年前民眾抗爭後以為全案就此打住，但5月底地主接獲開會通知，才知原來自己土地仍是被畫在濕地範圍，內政部曾派人下來說明保證不會影響地主權益，但民眾擔心一旦畫入濕地，土地不值錢也賣不出去，講什麼不影響地主權益，都是屁話。

跨越宜蘭縣冬山鄉、五結鄉、蘇澳鎮的五十二甲濕地，早年畫設的面積範圍約50幾公頃，後來營建署依《濕地保育法》，擴大畫設面積廣達298公頃，2015年公告為「國家級重要濕地」，當時民眾抗議不斷，而且地主從頭到尾並未接獲任何公文通知，以為此事作罷。

根據五十二甲濕地自救會召集人李昱賢指出，他們5月下旬接獲雙掛號公文通知，要求地主參加營建署下鄉召開的說明會，驚覺政府原來不重視地方心聲，當天與會的一、兩百名地主齊聲反對；官員雖然保證不會影響地主權益，而且建地一樣能蓋房子，但問題是全區建地不到0.5分地，其餘九成都是私有農地，他們不要什麼保證，只要不畫入濕地保護區就好。

自救會最近已經發起兩場抗議行動，小農表示，一旦畫入濕地保護區後，土地價值剩不到三成，辛苦一輩子的老農靠著長年拚下來的幾分地養老，如今面對政府像「土匪」般的強制畫入濕地，大家一定走上街頭抗議。