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擴大畫設五十二甲濕地「玩真的」？ 地主揚言抗爭不止

2019-06-30 21:51聯合報 記者戴永華╱即時報導

內政部營建署2015年推動《濕地保育法》，擴大畫設全台濕地面積，其中宜蘭五十二甲濕地被畫為「國家級重要濕地」，範圍從原本不到60公頃擴大五倍到298公頃，幾年前民眾抗爭後以為全案就此打住，但5月底地主接獲開會通知，才知原來自己土地仍是被畫在濕地範圍，內政部曾派人下來說明保證不會影響地主權益，但民眾擔心一旦畫入濕地，土地不值錢也賣不出去，講什麼不影響地主權益，都是屁話。

跨越宜蘭縣冬山鄉、五結鄉、蘇澳鎮的五十二甲濕地，早年畫設的面積範圍約50幾公頃，後來營建署依《濕地保育法》，擴大畫設面積廣達298公頃，2015年公告為「國家級重要濕地」，當時民眾抗議不斷，而且地主從頭到尾並未接獲任何公文通知，以為此事作罷。

根據五十二甲濕地自救會召集人李昱賢指出，他們5月下旬接獲雙掛號公文通知，要求地主參加營建署下鄉召開的說明會，驚覺政府原來不重視地方心聲，當天與會的一、兩百名地主齊聲反對；官員雖然保證不會影響地主權益，而且建地一樣能蓋房子，但問題是全區建地不到0.5分地，其餘九成都是私有農地，他們不要什麼保證，只要不畫入濕地保護區就好。

自救會最近已經發起兩場抗議行動，小農表示，一旦畫入濕地保護區後，土地價值剩不到三成，辛苦一輩子的老農靠著長年拚下來的幾分地養老，如今面對政府像「土匪」般的強制畫入濕地，大家一定走上街頭抗議。

宜蘭縣政府表示，內政部營建署於今年4月29日公告五十二甲國家重要濕地保育利用計畫草案，草案內容對於維持既有農業生產使用及對於農舍及農業設施並沒有增加限制，但農民對於畫設濕地是否影響其權益，仍有很多疑問，呼籲中央應重視地方聲音，最近縣府也會下鄉召開說明會。

民眾抗議內政部營建署擴大五倍、強行畫設五十二甲濕地面積，自救會在尚未獲得滿意答案...
民眾抗議內政部營建署擴大五倍、強行畫設五十二甲濕地面積，自救會在尚未獲得滿意答案前，揚言抗議行動不會中止。圖／李昱賢提供
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民眾抗議內政部營建署擴大五倍、強行畫設五十二甲濕地面積，自救會在尚未獲得滿意答案...
民眾抗議內政部營建署擴大五倍、強行畫設五十二甲濕地面積，自救會在尚未獲得滿意答案前，揚言抗議行動不會中止。圖／李昱賢提供
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濕地內政部自救會

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