18空姐丟包旅客被記曠職 學者：4點才走算合法罷工

2019-06-30 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



長榮勞資雙方協商再度破局，主要爭點在於，長榮堅持懲處在罷工首日（20日）的18名報到服勤、卻於下午4時加入罷工的空服員。長榮表示，目前暫記18人「曠職」，日後進行調查。但工會認為，長榮不應秋後算賬。

根據長榮公司提供資料，這18位空服員來自6月20日兩個航班，分別為下午4時40分從桃園飛香港的「BR871」航班，該班機組員報到時間為下午2時40；以及下午4時30分從桃園飛浦東的「BR722」航班，該班機組員報到時間為下午2時30。

長榮表示，18位空服員皆於指定報到時間執行勤務，並領取日支費。但在下午4時罷工開始後，這18位空服員立刻離開工作崗位，導致「BR871」航班延誤至下午5時32分起飛，「BR722」則延誤至下午6時55分。不過，長榮表示，這2航班，在空服員前往罷工時，旅客尚未登機。

此外，6月20日也有7位空服員接受地面訓練課程，卻在下午4時罷工開始時離開。工會表示，7位空服員有口頭告知訓練教官離席原因，並獲得同意，但長榮公司也記以「曠職」。

長榮主張，這25名空服員既已到航班報到或開始上課，就是承諾完成勤務，卻又在下午4時離開崗位，違反公司規定，記為曠職，堅持日後調查懲處。

但工會認為，既然下午4時罷工開始，空服員已取得合法罷工權，依照工會法第35條規定，長榮公司就不得對罷工的工會成員秋後算賬，不然就是打壓工會活動。

究竟先報到、後罷工，算不算合法行使罷工？交大科法所助理教授邱羽凡認為，空服員屬於合法罷工。

邱羽凡表示，工會於當天下午4時才取得合法罷工權，空服員不能以「我等等要罷工」為由，下午2時就不去報到，否則有曠職之虞。但既然下午4時到了，且旅客尚未登機，未有飛安疑慮情形下，當然可合法罷工。

擔任長榮勞資正式協商會議協同主持人的台大社會學系副教授范雲也表示，工會法已明定，公司不得對於員工參與工會活動而有不利待遇，「工會法位階大於公司規定」，勞動部作為居中仲裁角色，怎能讓資方明目張膽把懲處合法罷工的空服員，當作協商條件？

不過，文大勞工關係學系副教授潘世偉表示，資方行為是否屬於工會法認定的「不當勞動行為」，應由裁決委員會決定，否則在法律裁決之前，勞資雙方都可有各自主張。關鍵在於，若雙方持續各執一詞、不願退讓，罷工不會有落幕的一天。

他建議，勞資雙方應建立處理程序，趕快結束罷工。他舉例，日前長榮航公告，若罷工致使公司虧損，將暫停年終獎金、年度調薪、停止優待票。工會或可改變訴求，像是公司若在未來3個月，營收達到特定標準，則恢復空服員權益，「重點是建立機制，談判不是零合遊戲。」