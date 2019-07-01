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葉金川出新書／快樂老年 每天運動30分鐘

2019-07-01 00:18聯合報 記者陳婕翎／台北報導

葉金川建議，養成運動及健康飲食習慣，才能享受退休後的美好時光。為葉金川體驗高空跳...
葉金川建議，養成運動及健康飲食習慣，才能享受退休後的美好時光。為葉金川體驗高空跳傘。 圖／董氏基金會提供
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如何退而不休，成為即將離開職場的「準退休人」新課題。根據國內最新調查，8成左右的

50歲以上民眾，開始意識自己將屆齡退休。捐血運動協會理事長葉金川日前在新書發表會「退休，任性一點又何妨」建議，從50歲就得開始改變生活步調，養成運動及健康飲食的習慣，才能享受退休後屬於自己的美好時光。

葉金川29日以作家身分出席寶佳公益慈善基金會與董氏基金會舉辦的幸福樂齡時代暨「退休，任性一點又何妨」新書發表暨座談分享會。他說，快樂老年生活最重要的不是理財專家建議的要「存千萬」，重要的是「體力、熱忱、生活規畫」。

葉金川強調，面對銀髮海嘯，讓現在的4至5年級生，再過10年、20年依舊是健康老人，保持運動習慣是關鍵。

據美國哈佛大學研究，養成5個好習慣，就可以多活10年，每日運動30分鐘就是其中一項。養成運動習慣愈早愈好，永遠不嫌晚，且建議從50歲開始改變生活步調，搶在更年期骨質、肌肉流失開始加速前，為自己人生加分。

有些長輩對於運動相當排斥，但葉金川的跑友林觀芝，從55歲那年，受時任台北市長馬英九影響，接觸慢跑，從70歲開始挑戰世界6大馬拉松，每天清晨3點起床跑17公里，直到已經今年76歲，還完成全世界最難的六大馬拉松，用雙腿證明，保持運動習慣，永遠都不會受到年齡限制。

葉金川銀髮族退休馬拉松

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